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Kocaeli'de "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı

Kocaeli'de, Filistin'e Destek Platformu tarafından HAK-İŞ Konfederasyonu koordinasyonunda düzenlenen "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yoğun katılımla gerçekleşti.

Kocaeli\'de "Filistin\'e Destek Yürüyüşü" yapıldı
16.12.2023 - 16:08,
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Kocaeli'de, Filistin'e Destek Platformu tarafından HAK-İŞ Konfederasyonu koordinasyonunda düzenlenen "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yoğun katılımla gerçekleşti.

İzmit'teki Fevziye Camisi önünde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, "Sıra Sende Kocaeli Özgür Filistin İçin Ayağa Kalk" yazılı pankartın arkasında yürüyüşe geçti. Yağmura rağmen yürüyüşe yoğun katılım gösterenler, İsrail aleyhine sloganlar atarak Anıtpark'a ulaştı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, yağmur ve soğuk havaya rağmen Filistinlileri yalnız bırakmamak için yürüyüşe gelenlere teşekkür etti.

Yeryüzünde bütün meydanlarda, vicdanları ortaklaştıran bütün insanlara selam gönderen Arslan, "Daha dün gibi. 7 Ekim'den bu tarafa Gazze'de yaşanan katliamlarda, mağdur ve mazlum duruma düşen Gazzeli kardeşlerimizin direnişini, mücadelesini, özgürlük savaşını buradan selamlıyoruz, onlara da selam olsun. 69 gündür katliamlara maruz kalmış, bir kısmını toplu mezarlıklara defnettiğimiz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbimden şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Arslan, 7 Ekim'in milat olarak görülmesinin yanlış olduğuna işaret ederek, "Aslında Filistin'de 75 yıldır işgal devam ediyor. Bu işgali tezgahlayanlara, bu işgale göz yumanlara, bu işgali planlayanlara lanet olsun." dedi.

Türkiye'nin her köşesinde, İsrail'e karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Sadece ağıt yakarak değil, sadece hareket ederek değil, aynı zamanda bir şeyler yapma zamanı. Filistin için başlattığımız yardım kampanyasına lütfen daha fazla destek olalım." ifadelerini kullandı.

"Davamızı yükseltmeye devam edeceğiz"

HAK-İŞ olarak uluslararası sendikal örgütleri harekete geçirdiklerini aktaran Arslan, "Dünyanın her köşesindeki sendikacı kardeşlerimiz artık yönlerini Kudüs'e, Gazze'ye çevirdi. Bütün yeryüzünün sokaklarını, meydanlarını, zalimlere dar edecekler. Ey Amerika, ey İsrail; biz sizi tanıyoruz, dün ne yaptığınızı biliyoruz, bugün ne yapacağınızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan ülkelere tepki gösteren Arslan, "Siz sussanız da biz susmayacağız. Biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Hep beraber susmayacağız." dedi.

Arslan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin ve bütün sivil toplum örgütlerinin yaşanan vahşete karşı dimdik direniş ortaya koyduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ancak yetmez, daha fazlasını yapmalıyız, daha fazlasını yapabiliriz. Filistin'den bize mesaj şöyle geliyor; 'Ya özgürlük ya şahadet. Korkmayın, üzülmeyin Rabbim bizimle beraber.' diyorlar. Onlar korkmuyor, onlar özgürlük ateşini yaktı, inşallah biz yükselteceğiz. Bu meydandan bütün yeryüzündeki mazlumlara selam olsun. Filistin'e Destek Platformu olarak başkenti Kudüs olan, özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar mücadelemizi, davamızı yükseltmeye devam edeceğiz."

Arslan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Daha sonra katılımcılar, Filistin'de ölen çocuklar için kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da katıldı.

Kaynak: AA
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Filistin, Kocaeli, İsrail, Gazze, Son Dakika

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