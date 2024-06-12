Kocaeli'de Lüks Otomobil Anahtarları Çalan Hırsızlık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Lüks Otomobil Anahtarları Çalan Hırsızlık Çetesi Çökertildi

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Kocaeli'nin Derince ve Başiskele ilçelerindeki limanlardan çalınan yüzden fazla lüks sıfır otomobilin anahtarlarını çalan hırsızlık çetesi, özel bir ekip tarafından yakalandı. 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çalınan anahtarlar, şüphelilerin akrabalarının evinde bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 21:30
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KOCAELİ'nin Derince ve Başiskele'deki limanlardan yüzden fazla lüks sıfır otomobillere ait anahtarları çalan hırsızlık çetesi, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip ile çökeltildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Derince ve Başiskele ilçelerinde bulunan limanlarda nisan ayından itibaren farklı zamanlarda lüks sıfır otomobillerin anahtarları çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. İncelenen kamera görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler 45 gün boyunca takibe alındı. 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇALDIKLARI ANAHTARI BAŞKASI ÇALMASIN DİYE SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin çaldıkları anahtarları başka biri çalmasın diye bir akrabalarının evinde sakladıkları öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ele geçirilen 136 otomobil anahtarına sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken anahtarların hangi araçlara ait olduklarının tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli\'de Lüks Otomobil Anahtarları Çalan Hırsızlık Çetesi Çökertildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Lüks Otomobil Anahtarları Çalan Hırsızlık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Lüks Otomobil Anahtarları Çalan Hırsızlık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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