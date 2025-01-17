Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kocaeli\'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olay sonrası D-100 yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

17.01.2025 23:58  Güncelleme: 00:02
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Fuar Tramvay Durağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 FK 752 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü sol şeritte durdurduğu otomobilden inip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otomobilde patlama da meydana gelirken, D-100 yolundan bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, demir tellerden hortumla yan yoldaki yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 yan yolda araç yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER: Ardacan UZUN/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

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