Üsküdar Vapuru Faciasında Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Vapuru Faciasında Anma Töreni

Üsküdar Vapuru Faciasında Anma Töreni
01.03.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Lisesi Mezunları Derneği ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği işbirliğinde İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, burada yaptığı konuşmada, tüm Kocaeli'nin 1 Mart 1958'de büyük bir acı yaşadığını, hayatını kaybedenlerin çoğunun lise öğrencisi olduğunu belirtti.

Belediye olarak hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını yaşatmak adına geçen yıl Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anıtı'nın yapıldığını anlatan Abiş, bütün bir şehir olarak bu acıyı yüreklerinde hissettiklerini ve bundan sonra da hissetmeye devam edeceklerini ifade etti.

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Altınay da o gün kaybettikleri arkadaşlarının yokluğunu her ders zili çaldığında, her 1 Mart sabahında hissettiklerini dile getirerek, görevlerinin o gün yaşanan ihmalleri unutmamak ve o gün kaybedilen isimleri sonsuza kadar yaşatmak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Abiş, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anıtı'na karanfil, denize çelenk bıraktı.

Karamürsel

Karamürsel ilçesinde Karamürsel Alp Anıtı'nın da bulunduğu mezarlıkta düzenlenen törende, batan vapurda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Karamürsel Vapur İskelesi'nin bulunduğu meydana geçen katılımcılar, kazada hayatını kaybedenler için denize karanfil bıraktı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği üyeleri tarafından denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı.

Törene, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük

Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Müfit Gültekin ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer mozoleye çelenk sundu.

Burada konuşan Gültekin, faciada hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, bu tür acıların toplum hafızasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Sezer de acı olayın Gölcük'ün hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılar, mezarlara karanfil bıraktı.

Törene, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Değirmendere, Sivil Toplum, Üsküdar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Vapuru Faciasında Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:49:26. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküdar Vapuru Faciasında Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.