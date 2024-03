Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla buluştu.

Çolakbayrakdar, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, her mahalle için ayrı projeler geliştirdiklerini ve imkanlar ölçüsünde bunları hayata geçirdiklerini bildirdi.

İlçenin her cadde ve sokağında çalışma yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Her geçen gün güzelleşen mahallemiz gelişiyor ve yenileniyor. Kayseri'mize yakışan hizmetler yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah çok güzel hizmetlere imza atacağız. Yakın gelecekte Kocasinan, insanların yaşamak için can atacakları cazibe merkezi olacak." dedi.

Programa katılan MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan'ın da konuşma yaptığı etkinliğe, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti ve MHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.