Gurbetçiler Kapıkule\'de Yoğunluk Yüzünden Duygusal Anlar Yaşıyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Aşırı sıcaklara ve uzun yolculuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yurda giriş yapmanın sevincini yaşadı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, izin sezonunun başlamasıyla ana vatana dönüş yoluna düştü. Binlerce kilometre yol yapan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Sıcak hava ve zorlu yolculuğa rağmen memleket hasretiyle yollara düşen vatandaşlar, Türkiye'ye girişte duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sınır kapısında araçlarından inerek vatan özlemini diğer gurbetçilerle sohbet ederek geçirirken, kimileri de ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıllık izin döneminin başlamasıyla Kapıkule'de hareketliliğin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

"Bu bayrağın altında olmak bambaşka bir duygu"

Almanya'nın Frankfurt kentinden memleketine gelen Fatih Bulur, vatan hasretini dile getirerek, "Frankfurt'tan geliyorum. Memleketime özlemle ve hasretle geldik. Tatilimizi yapıp inşallah sağ salim döneceğiz. Bu bayrağın altında olmak bambaşka bir duygu. Anlatılmaz, yaşanır. O his insanın içini dolduruyor ve her şeyi unutturuyor. Vatan sevgisi tarif edilemez" dedi.

"Toprağa bastıktan sonra her şeyi unutuyoruz"

Gurbetçilerden Ayla Batur ise memleketine kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek, "Yol boyunca bir heyecan, bir heves oluyor. Yoruluyoruz ama bu bayrağı gördükten, toprağa bastıktan sonra her şeyi unutuyoruz. Gerçekten tarif edilemez bir duygu" diye konuştu. - EDİRNE