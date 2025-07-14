Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz\'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen\'i evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'da bulunan Gülşen'in evine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle tokalaştı. Daha sonra Muzaffer Gülşen'in evine geçen Erdoğan, aile fertleri tarafından karşılandı.

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI TESLİM ETTİ

Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi. Gülşen, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için." dedi.

9 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ACISI HALA TAZE

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlu ve bir damadını şehit verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne vatan nöbetine giden Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit oldu.

Oğullarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi. Çocuklarının o akşam evde olduğunu düşündüğünü söyleyen Gülşen, "Ölmüşler. Akşama kadar duymadım, yatsıya yakın duydum. Ağlamanın faydası yok. Ağlamakla, söylemekle günler geçiyor. Gidildiğini duydum ama benim yavrularımın gittiğini duymadım. Hakan çalışıyor dedim, Mehmet dükkanda dedim" şeklinde konuştu.2 oğlu ve damadının öldüğünü ortanca oğlundan öğrendiğini dile getiren Gülşen, "Anne yanıma otur dedi. Şoklandım. Ağır yaralı geliyorlar dedi. Ben de ağır yaralı gelinir mi ölüm mü var dedim. Allah söyletti. Şuralara kendimi çarptım ama faydası yok" dedi.

"GECE BİLE MEZARA GİTTİM"

Acısının hala ilk gün gibi olduğunu belirten Gülşen, "Acılı gün geçiyor, dayanılmaz ama dayanıyoruz ne yapalım. Allah güç veriyor da dayanıyoruz. 9 yıl olacak bu yıl" diye konuştu. Sık sık kabristana ziyarete gittiğini söyleyen Gülşen, "Gece bile gittim mezara. Oturdum ağlıyordum, söylüyordum ve onlarla konuşuyordum, uyuyakalmışım. Evde sanıyorum kendimi. Gece mezarlığa gidilir mi? Ben duramadım. Konuşun benimle dedim. Ağla bağır söyle, hak olmuyor" ifadelerini kullandı. Evinde oturduğu koltuğun karşısına çocuklarının fotoğrafını koyan Gülşen, orada akşama kadar onları izlediğini ve başka yere oturmadığını kaydetti.