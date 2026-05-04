"Koltuk Senin" Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul'un kültür sanat hayatında seçkin bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen "Koltuk Senin" uygulaması ile bu sezon da boş koltuk kalmıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından 2021 yılından bu yana sürdürülen "Koltuk Senin" uygulaması, gençlerin kültür sanatla daha yakın bir bağ kurmasını destekleyerek 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerini ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Boş kalan koltuklar, gençlerin kültürel yaşama katılımını güçlendiren bir fırsata dönüşüyor.

2 Mayıs itibarıyla başlayan yeni programla birlikte İstanbul'un en prestijli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda "Koltuk Senin" uygulaması bu yaz da gençleri kültür sanat etkinlikleriyle bir araya getiriyor.

24 yaş ve altı İstanbullular, "Radar Türkiye" uygulaması üzerinden oluşturdukları dijital sıra ile sürece dahil olabiliyor. Etkinlik günü boş kalan koltuklar sistem üzerinden belirleniyor ve sıra numarasına göre gençlere ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece gençler, Harbiye'nin açık hava atmosferinde gerçekleşen konserleri izleme imkanı buluyor.

Nasıl yararlanılır

Koltuk Senin'den faydalanmak için etkinlik günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bulunmak gerekli oluyor. Başvurular yalnızca etkinlik alanında yapılıyor. Alanda yer alan bilgilendirme panosu üzerinden yönlendirme yapıldıktan sonra Radar Türkiye uygulaması indirilerek "Koltuk Senin" bölümüne giriş yapılarak "Sıra Al" butonuna tıklanıyor ve panoda yer alan ekrandaki karekod okutularak kayıt oluşturuluyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem, kişiyi otomatik olarak sıraya alıyor. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk oluşması ve sıranın gelmesi durumunda SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Bildirimin ardından davetli girişine gidiliyor. Giriş işlemleri, Radar Türkiye uygulamasındaki "Biletlerim" bölümünde yer alan karekod ile gerçekleştiriliyor.

Bilinmesi gerekenler

Uygulama, 18-24 yaş arası gençler için geçerli. Her kullanıcı ayda en fazla 4 etkinliğe başvuru yapabiliyor. Kayıtlar konser günlerinde saat 20.00 itibarıyla açılıyor.

Mayıs 2026 "Koltuk Senin" takvimi

2 Mayıs 2026 Anıl Durmuş

4 Mayıs 2026 Yıldız Tilbe

5 Mayıs 2026 Derya Bedavacı

6 Mayıs 2026 Yıldız Tilbe

8 Mayıs 2026 An Epic Symphony : Cem Adrian

9 Mayıs 2026 Faun

10 Mayıs 2026 Berkay

11 Mayıs 2026 Edis

12 Mayıs 2026 An Epic Symphony : Hayko Cepkin

14 Mayıs 2026 Ebru Yaşar

15 Mayıs 2026 Mor ve Ötesi

16 Mayıs 2026 Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları

17 Mayıs 2026 Nazan Öncel

18 Mayıs 2026 Funda Arar & Kubat

21 Mayıs 2026 Düş Sokağı Sakinleri

22 Mayıs 2026 Sibel Can

23 Mayıs 2026 Sibel Can

25 Mayıs 2026 "Hande Bizi Sezen'e Götür" Senfonik Konser

30 Mayıs 2026 An Epic Symphony: Pentagram

31 Mayıs 2026 Rojda