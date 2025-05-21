Komşu Kavgasında Kan Aktı: İki Hayat Sona Erdi

İZMİR'in Foça ilçesinde, Nihat Ali Fırat (75) bahçelerinin sınırındaki ağaç nedeniyle çıkan tartışmada komşusu Adnan Güngör'ü (63) öldürüp, yaşamına son verdi.

Yeni Foça'da, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde oturan Nihat Ali Fırat ve komşusu Adnan Güngör, iddiaya göre bahçelerinin sınırındaki zeytin ağacı nedeniyle daha önce tartıştı. Fırat, manzarasının kapandığı gerekçesiyle ağacı budadı. Dün saat 23.00 sıralarında karşılaşan iki komşu arasında yine tartışma çıktı. Bunun üzerine Fırat, evinden tabancasını alıp, Güngör'ü başından ve göğsünden vurdu. Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti. Evine dönen Fırat, bu defa aynı tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güngör ve Fırat'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.