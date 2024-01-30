Komşusunu döven ve cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 46 yıl hapis istendi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu M.Y.?yi beyzbol sopasıyla döven; sonra da cinsel saldırıda bulunan ve bu anları kaydedip, şantajla otomobilini kendi eşinin üzerine devrettirdiği iddiasıyla yargılanan Halil Zorlutuna hakkında savcı 46 yıla kadar hapis cezası istedi.
Olay, 2022 yılının Ağustos ayında İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphe edip telefondaki mesajlarını okudu. Mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Duruma öfkelenen Halil Zorlutuna, diğer komşusu Ü.Y. ile plan yaptı. Halil Zorlutuna, eşinin telefonundan M.Y.?ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği sırada ortaya çıkan Halil Zorlutuna oyuncak tabanca ile odaya girdi. Halil Zorlutuna odada M.Y.?yi beyzbol sopası ile darbetti. Zorlutuna daha sonra çırılçıplak soyduğu M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kayda aldı. Zorlutana, daha sonra kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z. üzerine geçirtti. Ayrıca M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı.
ŞİKAYETÇİ OLUNCA DAVA AÇILDI
Yaşanan olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, F.Z. ve komşuları Ü.Y.?den şikayetçi oldu. Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve Ü.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Zorlutuna tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Zorlutuna, tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şikayetçi olduklarını dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
SAVCI MÜTALAASINDA 46 YIL HAPİS İSTEDİ
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Halil Zorlutuna'nın M.Y.?ye karşı 'Zincirleme olarak cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Halil Zorlutuna'nın M.Y.?nin eşi Ş.Y.?ye karşı da altınlarını aldığı için 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Halil Zorlutuna'nın toplam 5 farklı suçtan 46 yıl hapsini istedi.
EŞİ VE KOMŞUSU İÇİN DE CEZA İSTENDİ
Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini istedi. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal? suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.(DHA)
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Komşusunu döven ve cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 46 yıl hapis istendi - Son Dakika
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