Konak Belediye Başkanı Mutlu, Görevdeki 200 Gününü Değerlendirdi

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye meclis toplantısında, Konak'ta görevde olduğu 200 gününü değerlendirdi. Başkan Mutlu, yedi ay boyunca temizlikten sosyal yardıma, eğitim, spor ve sağlık faaliyetlerinden kültür sanata, istihdamdan kentsel dönüşüme belediye hizmetleri ile yeni açılan tesis, merkez, park ve sosyal donatı alanlarını anlattı.

Konak Belediye Meclisi, kasım ayının ikinci toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis açılışında, Konak'ta göreve seçildiği günden bu yana geçen 200 günü değerlendirdiği bir sunum yaptı. Başkan Mutlu, yedi ay boyunca temizlikten sosyal yardıma, eğitim, spor ve sağlık faaliyetlerinden kültür sanata, istihdamdan kentsel dönüşüme geniş bir yelpazeye yayılan belediye hizmetleri ile yeni açılan tesis, merkez, park ve sosyal donatı alanlarını anlattı. Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun başkanlık koltuğunda olduğu ilk 200 günde, Psikososyal Destek Merkezi hizmete açıldı ve bu hizmetten 450 Konaklı ücretsiz yararlandı. Biri Kemeraltı Abacıoğlu Han'da diğeri de Güneşli Mahallesi'nde olmak üzere, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken ve özellikle emeklilerin yararlandığı iki Mutluluk Kahvesi açıldı. 5 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldüren Mutlu Çocuklar Sokağı etkinlikleri düzenlendi ve meclis kararıyla festivale dönüştürülmek üzere adım atıldı. Başkan Mutlu'nun hizmete açtığı İş'te Konak İstihdam Ofisi ile bugüne dek 400 kişi işe girdi.

Eşit ve engelsiz hizmet

Ücretsiz okul öncesi eğitim veren 11 adet Oyun Evi hizmete açıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlanarak işlevselliği artırılan Engelsiz Servis ile 227 vatandaş evinden alınarak gitmek istediği sağlık kuruluşuna ulaşımı sağlandı. Ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlara tekerlekli ve akülü sandalye desteği verildi. Giysi Marketten ise 2 bin 246'sı çocuk olmak üzere 3 bin 351 kişi yararlandı. Belediye bünyesinde görev yapan sosyolog ve psikologlar Konak'taki 3 bin 800 engelliyi tek tek, ev ev gezerek destek ve ihtiyaç envanteri oluşturmak üzere görevlendirildi; talepleri hızla yerine getirmek üzere veri bankası oluşturuldu. Hoş Geldin Bebek projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine paket hazırlanırken 200 çocuğun da sünnet ve sünnet törenleri gerçekleştirildi. Konaklılar, haftada en az üç gün parklarda açık havada spor etkinliğinden yararlandı. Koruyucu sağlık hizmetine önem verildi. Yüzlerce Konaklı belediyenin ücretsiz servisleriyle KETEM başta olmak üzere sağlık taramalarına taşındı. Belediyenin Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezinde ise HIV; Hepatit B,C ve sifiliz testleri yapılmaya devam etti. Öte yandan eşitlik için de imzalar atıldı. "Bir kadın belediye başkanının önderliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak'ın bütün kılcallarına yerleştireceğiz" sözü tutularak Avrupa Yerel yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları başladı. 2 bin 37 sokak ve caddede asfalt yama işlemi yapıldı.

Çocuklara yeni parklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Konak Belediyesi'ne geçen M.Yüce Sonkurt Parkı'nda içinde Mutluluk Kahvelerinin de olacağı düzenleme çalışması başlatıldı. Mevcut 160 parkın 34 tanesi yenilendi, parklarda akıllı sulama sistemine geçildi. İklim Zirvesi düzenlendi. Zirvenin ardından projeye bağlı olarak Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde İklim Eğitim Merkezi eklendi. Konak'ın en yeni parkı Narin Parkı açılarak çocukların en sevdiği park haline geldi. Can dostlar için de 7 ayda bin 325 kısırlaştırma, bin 715 kuduz aşısı, 3 bin 222 parazit aşısı yapıldı. 138 can dost ise sahiplendirildi. Ücretsiz kedi ve köpek evi üretimi için protokol yapıldı. Başkan Mutlu muhtarlarla birlikte sokak sokak gezerek Konak'ın gündemini tuttuğu mahalle gezilerinde 68 mahallede çalışma yaptı. Kültür faaliyetleri arasında bugüne dek 750 kişinin yararlandığı kent tarihi ve kültürü gezileri de yer aldı. 12 farklı kategoride kültür ve sanat kursları açıldı. Yaratıcı sanata destek olunarak Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında Darağaç Fermantasyon projesi başladı.

Yeni çöp kamyonları sokağa çıkıyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı temizlik seferberliğinde yapılan çalışmaları da aktardı. Yeni çöp kamyonlarının önümüzdeki hafta sokaklara çıkacağını müjdeleyen başkan Mutlu, molozla mücadelede alınan yolun da altını çizerek şunları söyledi:

"Yeni çöp kamyonlarımızı önümüzdeki haftadan itibaren sokaklarda göreceğiz. Bir yandan da çöp konteynerlerimizi yeniliyoruz. Konteyner konmaması gereken, konamayan ya da konmaması daha uygun olan sokaklarda çember çöp uygulaması başladı. Ana arterlerde küllük kullanmaya başladık. Kaçak moloz önemli bir problem. Molozla mücadele için bazı yerlerde nokta nöbetler tutuyoruz, sürekli devriye geziyoruz. Cezaları da artıracağız."

Konak'ta işgal sorununa yönetmelikle ortak çözüm

Son yedi ayda Zabıta Müdürlüğü daha aktif bir çalışma düzenine geçti. Pazaryerlerinden başlayarak, temizlik ve hijyen kontrolleri sıkılaştı. Yaya dostu bir kent için işgal denetimlerine önem verdiklerini ve bir yönetmelik hazırlayarak meclise sunduklarını dile getiren Başkan Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaya dostu bir Konak hedefiyle hazırladığımız yönetmelik meclisimizde komisyonlara sevk edildi. Komisyonlardan ricamız o çalışmanın hem hızlandırılması hem de çok kapsayıcı bir hale getirilmesi. Gerekirse toplantılar düzenleyelim, esnaf da katılsın. Herkesin içine sinen bir işgal yönetmeliğiyle artık Konak'ta işgal sorununu bitirelim."

Kentsel dönüşüm sürüyor

Başkan Mutlu, Gürçeşme bölgesinde yaklaşık 100, Beştepeler bölgesinde yaklaşık 200, Gültepe bölgesinde ise yaklaşık 300 hektarlık alanda kentsel dönüşüme yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Öte yandan kentsel dönüşüm modelinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Kiptaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve kentsel dönüşüm konusunda çalışan firmalar ile görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi. Ayrıca Konak Belediye Meclisi Gültepe, Beştepeler ve Gürçeşme Bölgesinde yapılan ayrıntılı etüt çalışmaları sonucunda vatandaşın doğal gaza erişmesi amacıyla İzmirGaz'a gerekli izin ve taahhütlerin verilmesi konusunda oy birliğiyle karar aldı. Alsancak'ta Büyükşehir'le koordineli olarak yayaların sağlıklı ve güvenli dolaşacağı sokaklar oluşturmak için proje yapıldı. Kentsel ve arkeolojik sit alanlarında plan revizyonu başladı. E-imar uygulaması başladı. Başkan Mutlu ayrıca, eski Jandarma Alanı ve eski Rahibe Okulunun da yer aldığı noktasal imar planı değişikliği çalışmalarının da Büyükşehir'le koordineli olarak yürütüldüğünü söyledi.

Konaklı çocuklara spor ve sanat desteği

Başkan Mutlu, Konak Belediyesi'nin spor kulübünün aktif bir şekilde çalışmaya başladığını ve Konaklı çocukların spor alanında desteklenmesi için çalıştıklarını vurguladı ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Spor kulübümüzde değişikliğe gittik. Yönetimimiz değişti. Kulübün daha önce işlettiği kafeyi biz aldık ve Mutluluk Kahvesi yaptık. Şu anda da yeni kurduğumuz kadınlar hentbol takımımızla ilk galibiyetimizi aldık. Bu pazar günü saat 16.00'da Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda ikinci maçımız var. Biz desteklemek için bütün meclis üyelerimizi raya bekliyoruz. Sporda da daha aktif, daha görünür olan ve profesyonel, endüstriyel sporun içinde olmayan ama çocukları küçük yaşlardan itibaren, özellikle Konak'taki amatör takımlarda çaba gösteren çocukların önünü açmak ve onların spor yapabileceği alanları artırmak üzere kulübümüz çok aktif çalışıyor. 25 amatör spor kulübüyle de önümüzdeki günlerde spor kulübümüz ve meclisimizin spordan sorumlu komisyonunu bir araya getirip bir yol haritası çizmek istiyoruz. Çünkü sadece para yardımı yaparak kulüplerin ayakta durmasını bekleyemeyiz. Çocukların çalışacağı yeni spor alanları yapmak, onları malzeme olarak desteklemek, iyi bir yönetimi olan kulübümüzle birlikte onlara bir yol haritası çizerek önlerini açmak istiyoruz."

Müziğe yetenekli çocuklar için de eğitim programları hazırladıklarını dile getiren Başkan Mutlu, "Müzik eğitimi almak isteyen yetenekli çocuklarımız var. Şu anda üç kişi ama sayıları artacak, Olten'in bursuyla Olten Filarmoni'de müzik eğitimine başladılar. Hedefleri de konservatuvar gitmek. Biz de çocukları konservatuara yetiştirmek üzere bir eğitim hazırlıyoruz. Kültür Müdürlüğümüz Roman Kültür Merkezi'nde yetenekli çocukları konservatuara hazırlamak üzere bir eğitim başlattı" dedi.