Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

30.07.2025 08:19
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Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can ve mal kaybı yok.

1) KONYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

RİCHTER ölçeğine göre, KONYA'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.40'ta merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Ilgın ve çevresi ile kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, ekiplerin saha tarama çalışması çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusunö ifadelerini kullandı.

'CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK'

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, merkez üssü Ilgın olan 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve hasarın oluşmadığını belirtti. Apil, "Hepimize geçmiş olsun. Sahadaki ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. Allah büyüğünden korusun. Allah kimseye böyle büyük afetler yaşatmasın, geçmiş olsun.' 'dedi.

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2)ORMAN GENEL MÜDÜRÜ ŞAHAN, PATLAK LASTİKLE YARDIMA GİDEN ÇİFTÇİYE TANKER HEDİYE ETTİ

BURSA'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına destek olmak üzere yola çıkan ve traktörüne bağladığı tankerin lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaşan çiftçi Ramazan Doğru'ya (64), Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından yeni tanker hediye edildi. Doğru, hediye tankeri köy halkının kullanması için muhtarlığa verilmek üzere kabul etti.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gece büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra, ertesi gün yeniden canlanan alevler geniş bir alana yayıldı. Yangının ardından Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta yaşayan çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle bölgedeki ekiplere su takviyesi yaptı. Bursa'nın ilçesine bağlı kırsal Başak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ramazan Doğru'da Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere yola çıktı. Harmancık'taki orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile giden Ramazan Doğru, tankerinin sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştı. O anlar, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ TANKER HEDİYE ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Ramazan Doğru'yu ziyaret etti. Örnek davranışı için kendisine teşekkür eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğru'ya tanker hediye etti.

Tankeri mahallesindeki ihtiyaçları için kullanılmak üzere kabul eden Ramazan Doğru, "Bu tankeri mahalleli olarak ortaklaşa kullanırız. Ben bunu muhtarım adına alıyorum. Yani bunu bizim köy muhtarına teslim edeceğim. Sorumluluk onda olacak yani. Sağ olun, Allah razı olsunö dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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