Konya\'da Türk Yıldızları\'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var

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Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi askeri eğitim uçağı Konya 3. Ana Jet Üssü'ne iniş yapacağı esnada düştü. Kaza sonrası çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

PİLOT TEDBİR AMACIYLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Pilotun uçak düşmeden son anda paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenilirken, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

KONYA VALİSİ: ŞANTİYEDE GÖREVLİ ASKERİ PERSONEL ŞEHİT OLDU

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise yaptığı açıklamada uçağın üs bölgesi içindeki şantiyeye düştüğünü ve o bölgede çalışan iş makinesi operatörü askeri personelin şehit düştüğünü duyurdu.

TÜRK YILDIZLARI HAKKINDA

Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir. Türk Yıldızları adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesinde bulunan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Akrotimi'nin, Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti. Türk Yıldızları'nın 100'üncü gösterisi ise 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırdı.