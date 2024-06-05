Konya'da BM Heyeti Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Konya'da BM Heyeti Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni Ziyaret Etti

Konya\'da BM Heyeti Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali\'ni Ziyaret Etti

Konya'da Dünya Çevre Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti. BM'nin 3. Bölgelerarası Kentler Zirvesi kapsamında Kalyon PV ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kalyon Karapınar GES'in başarı öyküsü ve gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar paylaşıldı. Kalyon PV yöneticileri, Türk sermayesiyle üretilen güneş panellerinin başarı hikayesini BM heyetiyle paylaştı. Ziyarette, Kalyon Karapınar GES'in yılda 1,7 milyon ton karbon emisyonunu engellediği vurgulandı.

05.06.2024 17:53
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Konya'da Dünya Çevre Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti.

BM'nin 3. Bölgelerarası Kentler Zirvesi kapsamında Kalyon PV (Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası) ev sahipliğinde, BM İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu'nun katılımıyla "Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024: Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Kalyon Karapınar GES kurulmadan önce, Türkiye'nin en kurak alanlarından olan arazide, güneş enerjisi panellerinin altında kaldığı için ortaya çıkan gölge ve buharlaşmanın azalmasıyla oluşan otlarda, koyunlar otlatıldı.

Kalyon PV, tarafından arazinin koyun otlatmaya uygun hale geldiği ve bölge halkının burada koyunlarını otlatabileceği bilgisi verildi.

Kalyon PV yöneticileri, Ankara'da tamamı Türk sermayeli ve yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla ürettiği güneş panellerinin küçük bir tohumdan başlayıp Karapınar'da devasa bir enerji üretim tesisine dönüşen başarı öyküsünü BM heyeti ile paylaştı.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Karapınar GES'te inşa edilen SKADA binasında panelin açılışında yaptığı konuşmada, panelin, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların bu alandaki çözüm önerilerini ve projelerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağladığına dikkati çekti.

Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün kıymetli olduğunu söyleyen Kalyoncu Şeherli, "Burada 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide bulunan panelleri çalışıyor olarak, elektrik üretiyor olarak görmek, hayalini kurduğumuz bu binanın içerisinde hep birlikte, burada var olmak gerçekten çok gurur verici." dedi.

Kalyoncu Şeherli, panelin, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı atılacak adımlar, kirliliğin azaltılması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekosistemlerin korunması ile restorasyonu konusunda yenilikçi projelerin ve politikaların desteklenmesi gerektiği gibi pek çok konunun masaya yatırılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ziyaretleri dolayısıyla BM heyetine teşekkür etti.

Video konferans yolu ile panele katılan BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar da Birleşmiş Milletler Habitat olarak çevresel ayak izini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Sıfır Atık projesini hayata geçirdikleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bizi ağırladıkları için Kalyon PV'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Karapınar GES yıllık 1,7 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiyor"

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Murtaza Ata da gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma kaygısı taşıdıklarını söyledi.

4 yıllık bir süreçte güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenir duruma geldiklerini belirten Ata, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerji santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi verdi.

20 milyon metrekare alanın kurulumunda kullanılan yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinin Kalyon PV'de üretildiğine dikkati çeken Ata, şöyle konuştu:

"Bu projeyle aynı zamanda stratejik bir ürün olan güneş panellerinin yerel olarak üretilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu tesisimiz yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bir özelliği daha var, güneş panellerimiz güneşi izliyor, takip ediyor. Sabah güneş doğarken güneşe doğru dönüyor ve akşam batana kadar güneşi takip ediyor. Böylelikle bu yaptığımız yatırımda normal, sabit güneş paneline kıyasla yüzde 15 daha fazla elektrik üreterek kullandığımız kaynakları çok daha etkili bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz ve 3 milyar kilovat saat elektriği üretirken yılda yaklaşık 1,7 milyon ton karbon salınımına da engel olmuş oluyoruz."

Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ise daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını söyledi.

Koçar, önemi her geçen yıl biraz daha iyi anlaşılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğnu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da BM Heyeti Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da BM Heyeti Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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