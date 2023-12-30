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Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Vuran Diş Teknisyeni Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Vuran Diş Teknisyeni Gözaltına Alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir diş teknisyeni, 3 ay önce boşandığı eşi ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

30.12.2023 - 18:27,
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı tabancayla vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis tarafından gözaltına alındı.

Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya\'da Boşandığı Eşi ve Kızını Vuran Diş Teknisyeni Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Seydişehir, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Vuran Diş Teknisyeni Gözaltına Alındı - Son Dakika
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