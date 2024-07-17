Konya'da dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

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Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden sanal bahisle zengin etme vaadiyle dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını işlediği iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, para sayma makinesi, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 92 bin 978 liranın kripto borsasına aktarıldığı tespit edildi.