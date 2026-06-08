Konya'da itfaiye eri şehit oldu - Son Dakika
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Konya'da itfaiye eri şehit oldu

Konya\'da itfaiye eri şehit oldu
08.06.2026 20:42
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Konya'da bir yatak fabrikasında kompresör patlaması sonucu çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 yıllık itfaiye eri Mehmet Tekeli, hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Tekeli'nin vefatı büyük üzüntü yarattı.

İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU

Konya'da bir yatak fabrikasında kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenip, ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen 15 yıllık itfaiye eri Tekeli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hasan DÖNMEZ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: DHA

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