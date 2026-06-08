Konya\'da itfaiye eri şehit oldu

İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU
Konya'da bir yatak fabrikasında kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenip, ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen 15 yıllık itfaiye eri Tekeli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Hasan DÖNMEZ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,
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