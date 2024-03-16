Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze\'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazze'deki kadın ve çocuklara gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemesi yola çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik başlatılan insani yardım projesi kapsamında, halk eğitim merkezlerinin öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tarafından 2599 havlu takımı, 1826 polar battaniye, 1983 eşofman altı ve 4256 çocuk eşofman takımı hazırlandı.
İnsani yardım aracı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve beraberindekiler tarafından uğurlandı.
Ayrıca, kumaşı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen, Meram, Selçuklu ve Karatay halk eğitim merkezlerinin işbirliğiyle üretilen 30 bin eşofman takımı da ikinci sevkiyat dahilinde toplama merkezi olan Mersin'e gönderildi.
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