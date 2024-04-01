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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 4.464
Açılan Sandık Oranı : % 83,07
Kullanılan Oy : 1.025.241
Geçerli Oy : 976.709
Katılım Oranı : % 74,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,6484.404
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,08225.462
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,54122.454
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,5634.735
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3632.853
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9528.833
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7717.281
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,525.037
DİĞER% 0,474.642
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,444.274
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,32.973
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,242.329
DSPALİYE CANSU% 0,131.284
ANAPERKAN ESKİLER% 0,121.220
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.159
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.148
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.054
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,1989
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,09834
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07699
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,07689
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06570
APHASAN İGEÖZ% 0,05537
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,05452
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05452
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,03345
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 52,38
Katılım Oranı : % 89,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 49,04564
AK PARTİİSA AKGÜL% 46,17531
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 2,6130
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,8710
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,435
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,354
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,263
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,091
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,091
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,091
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 36,13978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,76941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,27657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 2,7775
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,2634
SAADETHASAN KESER% 0,5214
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,072
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,072
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 97,48
Katılım Oranı : % 78,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,6322.172
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,5616.410
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,179.448
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,082.643
DİĞER% 0,62323
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,41214
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,4207
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,24126
YTPİMRAN LASTİK% 0,2104
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1578
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,150
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0947
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0843
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0738
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0734
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0526
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0422
MİLLETKEMAL KALE% 0,0419
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 94,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 54,774.502
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 40,883.360
SAADETAHMET DEVELİ% 1,48122
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7360
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,5848
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4537
CHPMEHMET MUTLU% 0,4134
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3226
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1613
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,119
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,065
DPMAHMUT HORASAN% 0,043
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 82,93
Katılım Oranı : % 80,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 45,1816.490
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 39,2414.319
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,052.939
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,391.238
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,96715
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,12408
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,31113
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,274
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1555
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1347
DPADEM DİNLAZ% 0,1141
HKPBİROL ALP% 0,0623
MİLLETORHAN POLAT% 0,0518
DİĞER% 0,0516
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 84,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,276.023
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 34,974.653
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,941.455
SAADETALİ TOKAT% 4,51600
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,22163
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,21161
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,793
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4155
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2330
DPYUSUF KÖSE% 0,2128
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1621
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,114
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,079
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 81,75
Katılım Oranı : % 71,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 47,8510.097
AK PARTİMEHMET KALE% 38,628.149
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 10,992.320
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,06223
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,82173
BTPFATİH YETGİN% 0,2552
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2348
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1226
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,049
DİĞER% 0,025
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 90,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 49,441.779
AK PARTİALİ MEŞE% 48,031.728
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,9534
İYİ PARTİALİ AY% 0,8330
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,3312
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,197
DİĞER% 0,145
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,031
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,031
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,031
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 72,02
Katılım Oranı : % 84,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 42,5212.098
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,8911.350
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,342.657
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,411.256
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 1,08308
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,88250
BTPYAKUP KUZAY% 0,41118
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,3188
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,2777
DİĞER% 0,2571
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2365
DPALİ SÜTCÜ% 0,1749
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1441
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,128
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 4,76
Katılım Oranı : % 98,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 51,5134
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 36,3624
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 10,617
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 1,521
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 97,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 38,833.154
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 36,012.925
DİĞER% 23,11.876
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,5746
SAADETCELAL DEMİR% 0,5444
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,4940
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,1210
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,18
DPİBRAHİM UÇAR% 0,076
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,054
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,054
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,043
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,022
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,011
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 36
Katılım Oranı : % 92,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 48,69722
MHPNURİŞEN KOÇAK% 45,85680
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 2,2934
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,4221
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,9414
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,274
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,23
BTPNAİM CAN% 0,142
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,132
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,071
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,10
Katılım Oranı : % 79,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,7621.220
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 33,0716.410
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 14,117.004
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,161.566
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,6795
SAADETASIM DURMUŞ% 1,22604
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,7346
DEM PARTİEROL GÜL% 0,57282
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,49242
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,44217
DİĞER% 0,36180
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,28140
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,27134
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,24120
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,24120
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,1997
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,1258
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1156
TKPCENK SAMET ER% 0,0733
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,782.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,42.046
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,661.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 0,8752
DİĞER% 0,6438
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,3219
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,1811
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,16
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,032
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 82,98
Katılım Oranı : % 89,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜRSEL AYRANCI% 46,632.834
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 42,342.573
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 7,13433
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,27138
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5433
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4125
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2314
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1811
BTPHALİME KESKİN% 0,159
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,074
DPAHMET KARAKUŞ% 0,053
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 89,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 53,71.371
MHPMEHMET BAKKAL% 36,7937
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 5,05129
SAADETEMİN DEMİR% 1,6542
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,0627
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7118
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,3910
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,318
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,318
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,123
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 75,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 56,73.185
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 39,332.209
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 2,1118
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 0,6939
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 0,5732
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,3620
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,148
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,053
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,042
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,021
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 65,54
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,997.552
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 24,285.095
CHPMERVE BEKTAŞ% 19,164.020
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 11,242.359
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 6,011.261
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,33278
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,65137
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,55115
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,3778
BTPYUNUS YAZGI% 0,1226
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,1122
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0816
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0613
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0510
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 90,20
Katılım Oranı : % 88,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 40,156.808
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,314.631
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 14,512.460
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,481.439
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 4,25721
SAADETREFİK CANCAN% 3,74634
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 0,5797
MİLLETSALİH KARA% 0,3153
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2848
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2237
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,117
DPUĞUR AYVAZ% 0,0813
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 82,81
Katılım Oranı : % 86,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 43,7811.058
CHPGÖNÜL KARABACAK% 43,110.886
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,722.201
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,53387
SAADETKEMAL KOR% 0,9226
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,7177
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2769
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,2665
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2460
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1127
BTPHALİM CAN% 0,126
DİĞER% 0,126
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,0923
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0821
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,025
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 90,90
Katılım Oranı : % 71,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,2484.168
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,6638.269
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,758.922
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,415.294
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,45.274
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,223.448
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,882.917
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,42.170
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,681.052
DİĞER% 0,681.051
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,41633
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32493
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,18279
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,16254
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,13197
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,11176
TİPMETİN ÖRS% 0,08130
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,08119
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07110
APALİ AYBATTI% 0,07102
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0459
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0349
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 60,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,359.194
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,555.383
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 16,343.313
CHPÖZLEM DEMİR% 4,61934
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,63533
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,33270
DİĞER% 1,3263
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 0,85173
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,4693
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3163
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1225
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1123
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,047
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 82,17
Katılım Oranı : % 72,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,8268.223
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,0735.698
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,4411.559
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,355.955
SAADETMUSA BİZİM% 3,244.432
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,064.197
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,792.458
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,58790
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,51694
DİĞER% 0,43582
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,4543
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,28387
BTPTAHİR ARIÇ% 0,23321
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,14195
DPZELİHA TENİKECİER% 0,14187
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12160
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,1142
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08111
HKPFADİME ÖZER% 0,0688
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,0687
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0566
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0563
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 49,35
Katılım Oranı : % 85,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 37,192.959
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 32,692.601
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 17,41.384
SAADETSALİH ÜLKER% 6,22495
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,99238
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,6127
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,9576
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,3326
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,2117
DPALİ AYVAZ% 0,1814
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1411
DİĞER% 0,18
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 92,60
Katılım Oranı : % 70,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,28134.972
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,5779.185
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,9529.657
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7817.236
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4610.322
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,657.887
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,136.342
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,554.636
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,631.873
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,471.388
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28850
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,27792
TİPADEN BABİR% 0,18550
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,17512
TKPREFİKA POLAT% 0,17499
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14412
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11326
DİĞER% 0,1307
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06166
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,05163
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 89,94
Katılım Oranı : % 84,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 34,1212.406
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,5511.107
DPABDULKADİR ÇAT% 25,629.315
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 3,591.305
DİĞER% 2,871.045
SAADETHARUN ERKAN% 1,33484
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,67245
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,29106
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,2589
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,2384
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,1450
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1449
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1347
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,0725
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,362.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,011.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,57365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DİĞER% 0,2812
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,219
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,177
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 86,96
Katılım Oranı : % 88,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 52,61.929
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 42,61.562
DİĞER% 2,2482
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6661
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,311
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,2710
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,145
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,114
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,083
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 59,09195
AK PARTİHASAN KOÇER% 36,36120
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,826
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,214
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,612
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,612
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,31
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 97,22
Katılım Oranı : % 73,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 39,174.453
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,353.905
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,361.632
CHPŞEVKET TUROĞLU% 7,94903
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,96223
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6372
SAADETTALHA APA% 0,446
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3236
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3135
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,2528
BTPTURAN UZUN% 0,1416
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1113
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,067

Kaynak: AA

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