Konya Teknik Üniversitesi\'nden Sürü İHA Başarısı

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Kurdukları takım ile TEKNOFEST'te "Sürü İHA" kategorisinde birincilik elde eden Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri, sistemi geliştirerek yüzlerce dronu senkronize şekilde uçurmak istiyor.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Sürü İHA Yarışması'nda, üç dronu otonom ve senkronize uçurarak tüm görevleri tamamlayıp birinci olan, Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan UAC-Team SGM takımı, geliştirdikleri sistemi 5 dron kapasitesine çıkarmayı başardı.

3 senelik çalışmanın sonucunda yerli tasarım ve yazılım ile tam otonom sürü İHA görevleri icra edebilecek sistemi geliştiren "UAC-Team SGM" takımı, projeden elde edilen deneyimi savunma sanayi projesine dönüştürerek alanında öncü olmayı hedefliyor.

Öğrenciler, çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyesinde," Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirdi.

Takım üyelerinden, Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Şenol, AA muhabirine, ekibin 3 yıl önce sabit kanatlı İHA'lar geliştirerek çalışmalarına başladığını söyledi.

Bu çalışmalarda elde ettikleri deneyimin "Sürü İHA" çalışmalarının temelini oluşturduğuna dikkati çeken Şenol, "Geçmişte sabit kanatlı İHA'larda TEKNOFEST derecesi almamız ufkumuzu genişletti ve işimize daha çok sarıldık. Bu yarışmalar sayesinde ülkemizin büyük ölçekli savunma sanayi şirketlerinde staj imkanı bulduk. Bu yıl sürü İHA yarışmasına katıldık. Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmalarının sürü İHA kategorisinde tüm görevleri başarıyla gerçekleştirerek birinci olduk." dedi.

Tek tuşla görevi icra edip geri dönüyor

Şenol, sürü İHA'nın sıfırdan tasarım, elektrik-elektronik aksam, makine-imalat ile yazılım kısımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dronların görevleri yerine getirebilmesi için bütün görevlerin otonom olması gerekiyor. Dronları hiçbir müdahale olmaksızın bütün görevleri kendi başına yapacak şekilde otonom ayarladık. Dronlar tek tuşla, içine yüklemiş olduğumuz görevi gerçekleştirip eve geri dönebiliyor. Bu görevleri başarıyla gerçekleştirebildiği için yarışmada birinci olduk. Sürü halinde senkronize bir şekilde hareket edebiliyor. Verdiğimiz alana birlikte intikal ediyorlar. Her İHA yapacağı göreve göre hareket ederek geri dönüyor."

Geliştirdikleri sisteme "Toygun" adını verdiler

Üniversitenin Makine Mühendisliği öğrencisi Can Aydın ise üretim sürecinde 3D Printer denilen cihazları kullandıklarını anlattı.

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Burada bulunan cihaz ve aletleri kullanarak dronlarımızı ürettik. Dronlarımız düşme durumunda diğer dronlarda olduğu gibi kırıma uğramıyor. Bütün parçaları mekanik olarak montajlandı. Düştüğünde tamamı kırıma uğramıyor. Kırılan veya bozulan parçayı değiştirerek hızlıca tekrar uçar hale getirebiliyorsunuz. Birden fazla parçayı yapboz gibi mekanik montaj ile bir araya getirdiğimiz için kaza kırım yaşandığında dronun tamamını tamir etmek yerine sadece ilgili parçayı lokal olarak değiştiriyoruz. Geliştirdiğimiz sürü İHA sistemine Toygun adını verdik. Dünya üzerinde büyük firmaların tamamına yakını bu sürü İHA sistemleri üzerinde çalışıyor. Yüzlerce aracı sürü kategorisinde aynı anda kontrol ederek dünyada lider ülkeler arasına girmek istiyoruz."