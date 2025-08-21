Konyaaltı\'nda Gölgelikler Kaldırıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilindeki 2'nci etap alanında yer alan, 1'i belediyenin, 4'ü özel işletmelere ait büfelerin etrafındaki gölgelikler kaldırıldı. Beş yıldızlı bir otelin sahildeki şezlongları da toplatıldı. İşletmeciler belediyenin kararına tepki gösterirken, bir işletme ise tamamen kapatarak sahili terk etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında 1 kilometre uzunluğundaki 2'nci Etap Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında, geçen yıl 200 milyon TL yatırım bedeliyle yapılan, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alandan oluşan projede, 150 metre arayla 5 büfe ve şezlong yeri, 1'er kilometre koşu ve bisiklet yolu, 370 araçlık otopark ve seyir terasları oluşturuldu.

GÖLGELİKLER KALDIRILDI, BİR İŞLETME KAPATTI

5 büfe ve şezlong yerinden 1'ini Büyükşehir Belediyesi işletirken, 4'ü ise özel firmalara kiralandı. Ağustos ayı başından itibaren bu firmaların büfeleri etrafına yaptığı gölgelikler ile kumsal kısmına konulan masa-sandalyelerin, sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması istendi. Belediyenin kararı üzerine büfelerdeki gölgelikler ve masa-sandalyeler, büfe işletmecileri tarafından kaldırıldı. Bir işletme ise büfeyi tamamen kapatarak sahili terk etti. Ayrıca sahil bandındaki beş yıldızlı bir otelin kumsaldaki şezlongları da toplatıldı.

6 M2 BÜFE, 100 M2 GÖLGE, 1000 M2 ŞEZLONG ALANI

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği (AGYİD) Başkanı ve yerel bir kafe-bistro markası firmasının yönetim kurulu başkanı Zeki Özen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2'nci Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde Boğaçayı'nı geçtikten sonraki ilk büfe alanını kiraladıklarını belirterek, daha önce izni verilen gölgelik ve benzeri birçok yapıyı, sezon ortasında belediye tarafından alınan karar gereği kaldırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Geçen yıl bu alanda 5 plaj ve büfe işletmesinin ihaleyle kiraya verildiğini belirten Zeki Özen, "Biz de cadde üzerindeki mevcut işletmemizin önü diye sadece bu nokta için ihaleye girdik. İhaleye verilen yer 6 metrekare büfe alanı, 100 metrekare gölge alan, aşağıda da 1000 metrekare şezlong alanı. Ancak ihaleye çıkış fiyatı bunun için değil. 300-400 metrekare gölge alanı da dahil bir işletme olacak şekilde ihaleye verildi. Neden bu şekilde düşündüler? Çünkü Boğaçayı'na kadar daha önce yapılmış 33 işletme var. 33 işletmede Milli Emlak Dairesi tarafından 150 metrekare ile 600 metrekareye kadar gölge alan protokolle tahsis edilmiş durumda. Burası da bu şekilde yapılacak diye düşünerek yüksek bir fiyatla buralar kiraya verildi. Biz de girdik, aldık" dedi.

'ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ'

Bu düşüncenin destekleyicisi olarak büfelerin etrafının da cep şeklinde tasarlandığını dile getiren Zeki Özen, "Büfelerin etrafında yaklaşık 250 metrekare alanda dış yürüyüş yolunu hiçbir şekilde engellemeyecek şekilde tamamen sıfıra sıfır tasarlanmış, mimarisi uygulanmış ve buna göre de kiraya verilmiş alan. Bizler de bu şekilde girdik, aldık. Bu yıla geldiğimizde sezonun ortasında dediler ki, 'Gölge alanı sökün.' Dedik ki 'Nasıl olacak', sezonun ortasında alanımızı söktük. 'Şemsiye koyabilirsiniz' dediler. Ertesi gün geldiler, 'Şemsiye de koyamazsınız. Masa sandalye koyabilirsiniz' dediler, sonra 'Masa sandalye de koyamazsınız' denildi. Günün sonunda burası 6 metrekareye kadar düştü. 'Aşağıda 32 metrekare yeme içme üretim alanı yapabilirsiniz' dediler. İnsanlar yiyip içecek, 'Oturacak bir tane masa sandalye koyamazsınız' dediler. Anlamakta zorluk çekiyoruz, anlayamıyoruz. Böyle bir noktaya geldik" diye konuştu.

'NİYE İPTAL EDİLDİ ANLAMIYORUZ'

Bu işletmede 52 kişi çalışırken, gölgelik alanların, masa-sandalyelerin kaldırılması nedeniyle 27 çalışanla vedalaşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Özen, "Sezonun ortasında, ağustosun başında bu arkadaşlarla yollarımız ayrıldı. 2 ay sonra sahil kapandığında, rüzgarlı bir yerdir burası, bu büfenin de ayakta kalması mümkün değil. Burasını da kapatacağız. Geri kalan 25 arkadaşımızla da vedalaşacağız. Biz burada işletmecilik yapıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. Ciddi bir kira veriyoruz. Antalya'da birçok yerden çok daha yüksek kira veriyoruz. Değer üretiyoruz, hizmet üretiyoruz ve vergi veriyoruz. Bütün bunların niye kısıtlandığını, niye iptal edildiğini gerçekten anlamıyoruz. Çünkü karşılığında cevabı yok. Hani bütün bunlar yapıldı da kötü gidişat engellendi mi, vatan mı kurtarıldı? Bizde cevabı yok bunun. Bu uygulama sadece Boğaçayı'ndan sonraki 5 işletme için geçerli" dedi.

BEŞ YILDIZLI OTELİN ŞEZLONGLARI DA KALDIRILDI

Sezon ortasında yan tarafta yaklaşık 900 turistin ağırlandığı 5 yıldızlı bir otelin şezlonglarının da kaldırıldığını belirten AGYİD Başkanı Zeki Özen, "Muhtemelen otel yazın ortası ve doludur. Onların da şezlongları kaldırılmış durumda. Burası Antalya, buranın bir gerçeği var. Burası güneş şehri, burası turizm şehri. Gölge olmadan hiçbir adım atamazsınız. Bir yerin gölgeli hale getirilmesi, iki tane masa-sandalyenin konulması kimi niye rahatsız eder? Kime ne zararı var? Bizden önceki 33 işletmeye, belediye ve Milli Emlak tarafından ortaklaşa yapılan bir protokolle her bir işletmeye farklı olmak üzere 150 metre ile 600 metre arasında gölge alan tahsis edildi. Her biri faaliyetine devam ediyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Onlar da kaldırılsın demiyoruz. Bunların adapte edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için biz dilekçe verdik. Defalarca kapıları çaldık, gölge alan tahsis edin lütfen dedik. Parası neyse verelim. Cevap negatif geldi" diye konuştu.

SAKSILARIN BİLE KALDIRILMASI İSTENİYOR

Yazın ortasında Antalya turizminde gelinen bu noktanın kabul edilebilir olmadığını belirten Özen, büfelerin etrafındaki saksıların bile kaldırılmasının istendiğini kaydetti. 74 bin metrekarelik alanda 4 işletmenin kumsalda kullandığı alanın sadece 4 bin metrekare olduğunu söyleyen Özen, "Burada dört işletme 1000'er metrekareden 4 bin metrekare kullanıyor. Sahiller tabi ki halkın ancak bizim verdiğimiz hizmet de yine halk tarafından kullanılıyor. Ayrıca biz hizmeti verirken devlete kira veriyoruz, vergi veriyoruz, istihdam sağlıyoruz, değer sağlıyoruz. Bütün bunlar görmezden gelinerek gelinmiş bir durum. Yani burada işletmelere kıyım yapıldı. Sayın yetkililerden bu sesi duymalarını, her türlü yasal zeminde ama bu hizmetlerin, bu istihdamın, bu vergilerin verilebileceği noktaya getirilmesini talep ediyoruz. Çünkü bizler bu şehrin, bu ülkenin sadece işini yapmaya çalışan ve işini yapan işletmecileriyiz" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu işletmelerin ihale şartnamesine uygun olmayan fazlalıklarının kaldırıldığını, bu işletmelere ihale şartnamesine uygun şekilde teslim edilen yerlerin eski haline döndürüldüğünü açıkladı.