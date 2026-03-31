Konya’da ucuz televizyon izdihamı

31.03.2026 17:07
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir marketin şube açılışında, ucuz televizyon satışı nedeniyle izdiham yaşandı. Bir adamın, "Ayağım ezildi" diye defalarca bağırmasına rağmen kimsenin umursamadığı anlar kameralara yansıdı.

Konya il merkezinde faaliyet gösteren bir zincir marketin Beyşehir Müftü Mahallesi’nde hizmete giren şubesinin açılışına özel olarak piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan televizyonların 1750 liradan satışa sunulması, vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren market önünde topladı.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Açılış öncesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, televizyonların market önüne getirilmesiyle birlikte adeta birbirleriyle yarıştı. Koliler içerisindeki ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf eden kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı. İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, bayılanların olduğu yönünde uyarılar yapıldı.

45 TELEVİZYON KISA SÜREDE TÜKENDİ

Zor anlar yaşayan market görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Televizyonlardan satın alabilmek için vatandaşların kolileri bırakmamak adına birbirleriyle mücadele ettiği anlar ucuzluk izdihamını gözler önüne serdi. Satışa sunulan 45 televizyon kısa sürede tükenirken, ürünü almayı başaran vatandaşlar bu kez kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Neye göre ekonomik kriz var 10 tane evim yok 10 tane arabam yok yan gelip yatarak 200 bin lira maaşım yok onun için ekonomik kriz var .. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
