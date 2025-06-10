Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışmasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

10.06.2025 10:53
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Meksika, Japonya ve Brezilya gibi güçlü rakipleri geride bırakıp Romanya'da düzenlenen 'RoboChallenge 2024' yarışmasında altın madalya kazanan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

Meksika'yı Japonya'yı geçip, Türkiye'nin gururu oldular

Meslek lisesinden uluslararası zafer

KOCAELİ - Meksika, Japonya ve Brezilya gibi dişli rakiplerini eleyerek Romanya'da altın madalya kazanan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem yurt dışı projeleriyle hem TÜBİTAK dereceleriyle meslek liselerinin geleceğini yeniden şekillendiren başarı hikayesi yazıyor.

Hem eğitimde hem üretimde hem de istihdamda örnek teşkil eden Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası platformda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Elektronik Öğretmeni Dr. Volkan Alparslan Kılıç danışmanlığında Romanya'da düzenlenen "RoboChallenge 2024 Uluslararası Robot Yarışması"na katılan öğrenciler, Mini Sumo kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. 28 ülkenin katıldığı bu prestijli yarışmada zirveye oturan Körfez MTAL, geçmişteki birçok başarıya bir yenisini daha ekledi.

"Yurt dışına 60'ın üzerinde öğrenci götürdük"

Okulun Elektronik Öğretmeni Dr. Volkan Alparslan Kılıç, sadece robot yarışmalarına değil, çok yönlü projelere odaklandıklarını belirterek, "Bizim eski bir erasmus geçmişimiz de var. Bugüne kadar yurt dışına 60'ın üzerinde öğrenci götürdük. Erasmus ile birlikte TÜBİTAK yarışmalarında da ciddi dereceler de ettik. Ayrıca Türkiye 2'nciliğimiz de bulunuyor" dedi.

"Öğrencilerimizi proje tabanlı bir öğretim süreci içine katmak istedik"

Sıklıkla yarışmalara katılarak öğrencilerin hem akademik hem kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Kılıç, "Okulumuz genellikle, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının geldiği, akademik başarıları genellikle düşük olan öğrencilerin geldiği bir okul. Bu sadece bizim değil, tüm meslek liselerinin yaşadığı bir durum. Bu bağlamda robot yarışmalarına aktif şekilde katılmaya başladık ki, öğrencilerimizi proje tabanlı bir öğretim süreci içine katmak istedik" diye konuştu.

Volkan Alparslan Kılıç, her yıl en az 5 robot yarışmasına katıldıklarını da belirterek, " Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, bölgemizdeki Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KODELİ yarışması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarışmaları ve Romanya'da düzenlenen yarışmalara katılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Meksika'dan, Brezilya'dan, Japonya'dan rakiplerimiz vardı"

Mini Sumo robotların, Japon güreşlerinden ilhamla iki robotun birbirini dışarı atmaya çalıştığı bir kategori olduğunu da anlatan Kılıç, "Mini sumo robotlar, robot yarışmalarındaki bir kategori. Sumo, Japon güreşlerinden esinlenerek iki robotun birbirini hızlı şekilde dışarıya atmaya çalıştığı bir yarışma. En son bu kategoride Romanya'da yarıştık. Romanya'ya 10 öğrenci götürdük, 10 robot yaptık. Romanya'daki robot yarışmaları Avrupa'nın en prestijli yarışmalarından bir tanesi. En çok katılımın olduğu bir yarışma. Meksika'dan, Brezilya'dan, Japonya'dan rakiplerimiz vardı. Biz Türkiye olarak altın madalya ile döndük. Birinci olduk. Yaklaşık 128 robot içerisinden birinci çıktık. Birçok yarışmaya katıldık, deneyim elde ettik, çok emek harcadık" ifadelerini kullandı.

Robotların mekanik üretimi de okulda yapılıyor

Koordinatör Müdür Yardımcısı İbrahim Kaya ise robotların üretim sürecine dair bilgi vererek, "Bu robotlar, Elektrik-Elektronik Bölümü'ndeki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar ancak bunları mekanik aksamları da Makine Teknolojisi Bölümü'ndeki CNC tezgahlarında yapılıyor. Önceden dışarıdan siparişlerle yapılıyordu ancak daha sonra Volkan hocamızın kendi isteğiyle farklı model tasarladığı için bunları kendi tezgahlarımızda işlemeye başladık" dedi.

Okuldaki ilk robot çalışmalarının 2007 yılında başladığını ifade eden Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk robot yarışması o tarihte yapılmıştı. Bizde ilk kez o yarışmaya 2007 yılında katıldık. O zamanlar mini sumo değildi, ölçüleri daha büyüktü. Ankara'da üniversitelerle yarıştık ve ilk yarışmadan da boş dönmedik. Serbest kategoride 2'ncilik elde etmiştik.

18 yaşındaki Ege Yılmaz da, Romanya'da düzenlenen yarışmada heyecanlı anlar yaşadıklarına dikkat çekerek, "Gurur duyduk. Döndüğümüzde bize teşekkür ettiler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışmasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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