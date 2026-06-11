Körfezray Metro Projesi'nde İlerleme - Son Dakika
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Körfezray Metro Projesi'nde İlerleme

Körfezray Metro Projesi\'nde İlerleme
11.06.2026 13:12
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfezray Metro Projesi'nde kazı çalışmaları hızla devam ediyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü 'Körfezray Metro Projesi'nin çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Seka Devlet Hastanesi ve Derince Millet Bahçesi sahalarında görev yapan 6 TBM ile yürütülen tünel kazı ve segment kaplama çalışmalarında her geçen gün daha fazla yol alındığı ifade edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle kentin ulaşım geleceğini şekillendir amacıyla Körfezray Metro Projesi'nde altyapı ve tünel kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi sahasında 4, Derince Millet Bahçesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 tünel açma makinesi'nin (TBM) görev yaptığı kaydedildi. Seka Devlet Hastanesi, Seka Park, Kuruçeşme ve Derince istasyonları arasında ilerleyen tünel açma makinelerinin, belirlenen güzergahlarda çalışmalarına devam ederek projede somut ilerleme kaydettiği bildirildi.

'ULAŞIM HATTI ŞEKİLLENİYOR'

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kent içi ulaşımı daha hızlı, konforlu ve çevreci hale getirmeyi hedefleyen projede yoğun mesai harcanıyor. Yer altı kazılarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği projede TBM'lerin her geçen gün kat ettiği mesafe, metro hattının inşasında önemli bir aşamayı daha ortaya koyuyor. Kazısı tamamlanan bölümlerde ise tünel dayanıklılığını sağlayan segment kaplama imalatları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

"Proje kapsamında kazı çalışmaları ring ve metre bazında düzenli olarak takip ediliyor. Seka Devlet Hastanesi istasyonu ile Seka Park istasyonu arasında çalışmalarını sürdüren TBM-1, aynı hat üzerinde ilerleyen TBM-2 kazı işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Seka Devlet Hastanesi'nden Kuruçeşme yönüne ilerleyen TBM-3, aynı güzergahta çalışan TBM-4 de önemli ilerleme kaydetti. Derince Millet Bahçesi hattında görev yapan TBM-5 ile TBM-6 ise kazı çalışmasını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Körfezray Metro Hattı Projesi, kent içi ulaşımda sürdürülebilir ve çevre dostu bir dönüşüm sağlayarak hem trafik yoğunluğunun azaltılmasına hem de karbon emisyonlarının düşürülmesine önemli katkı sunacak. Proje kapsamında trafikten çekilecek araç sayısının 2028 yılında 600.697'ye, 2035 yılında 791.834'e, 2043 yılında 848.465'e ve 2053 yılında ise 986.318'e ulaşması öngörülürken bu dönüşüm sayesinde 2028 yılı itibarıyla karbon emisyonlarında 236.397 kilogram azalma sağlanacak, emisyon azaltımı 2053 yılında ise 388.153 kilograma yükselerek iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir destek sunacak.

"Özel araç kullanımının azalmasıyla birlikte hava kalitesinin iyileşmesi, enerji tüketiminin düşmesi ve daha yaşanabilir bir kent çevresinin oluşturulması hedeflenirken, Kuzey Metro Hattı; çevresel kazanımların yanı sıra ulaşım verimliliğini de artıracak. Aynı güzergahta gerçekleştirilen yolculuklarda otomobile kıyasla 9 dakika, otobüse kıyasla ise 37 dakikaya varan zaman tasarrufu sağlayarak vatandaşların günlük yaşam kalitesini yükseltecek."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Körfezray Metro Projesi'nde İlerleme - Son Dakika

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