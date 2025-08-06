Köyceğiz\'de Boğulma Olayı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan bir otelin havuzunda yürek yakan bir olay yaşandı. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali Güler'i (9) otelde bırakarak yürüyüşe çıktı.

9 YAŞINDAKİ ALİ HAVUZDA BOĞULDU

Yakınlarının yanında olmadığı anda, saat 18.30 sıralarında havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken olay anında çevrede çok sayıda vatandaşın olması dikkat çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahalelere rağmen Güler, hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.