Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, Çocuklara Tanıtıldı - Son Dakika
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Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, Çocuklara Tanıtıldı

Köyceğiz\'deki Kaunos Antik Kenti, Çocuklara Tanıtıldı

Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasının yanı sıra, ilçede düzenlenen 'Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı' etkinlikleri kapsamında çocuklara tanıtıldı. Etkinlikte, antik kentin gezilmesi, resim atölyesi, heykel atölyesi ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, kültürel mirasın korunması ve Türk kahramanları gibi konularda eğitimler verildi. Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, öğrencilerin yeteneklerini sergilediklerini ve tarihi mekanda bilgi sahibi olduklarını belirtti.

26.05.2024 12:53
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, ilçede gerçekleştirilen "Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı" etkinlileri kapsamında çocuklara tanıtıldı.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen etkinlikte, Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, katılımcılarla kenti gezdirdi. Örtük, öğrencilere kent ile tarihi hakkında bilgi verdi.

Kaunos Antik Kenti tiyatro sahnesinde resim öğretmeni Arzu Deveci rehberliğinde, "Hayalimdeki Kaunos Antik Kenti" resim atölyesi, "Kaunos Sikkeleri ve Kaunos Aslanı" heykel atölyesi etkinlikleri düzenlendi.

Çalıştyada, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Övün Selim Marin, Öğretim Görevlisi Burak Yolaçan ve Dr. Fatih Hakan Kaya'nın "Kültürel Mirasın Korunması", "Geçmişten Günümüze Kahraman Kültürü ve Türk Kahramanlar" eğitimleri verildi.

Muğla Senfoni Orkestrası üyesi Çellit Göksun Girici ve Fülütist Umut Can Taner tarafından da müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası konuk ve öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, etkinlikle öğrenciler ve konukların tarihi mekanda hem bilgi sahibi olduklarını hem de atölyelerde yeteneklerini sergilediklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencileri antik kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Maslak, ilki düzenlenin çalıştayın devamını da gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Üç gün süren etkinliğe Aydın, Muğla, Marmaris, Bodrum, Menteşe, Milas ve Fethiye BİLSEM'den 140 öğrencinin yanı sıra öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti, Çocuklara Tanıtıldı - Son Dakika

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