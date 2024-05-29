Kozan'da Ahır Yangınında 15 İnek ve 6 Buzağı Öldü - Son Dakika
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Kozan'da Ahır Yangınında 15 İnek ve 6 Buzağı Öldü

Kozan\'da Ahır Yangınında 15 İnek ve 6 Buzağı Öldü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında, elektrik hattından kaynaklı olduğu belirtilen yangında 15 inek ve 6 buzağı hayatını kaybetti. Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.05.2024 19:49
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ADANA'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 15 inek ve 6 buzağı öldü.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Yiğen'e ait ahırda iddiaya göre elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 15 inek ve 6 buzağı öldü.

Havva Yiğen, "Elektrik hattından ateş atıp duruyordu. 15 inek 6 tane buzağı ve bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz" dedi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kozan'da Ahır Yangınında 15 İnek ve 6 Buzağı Öldü - Son Dakika

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