Küba'da Elektrik Kesintileri Sürekli Hale Geldi - Son Dakika
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Küba'da Elektrik Kesintileri Sürekli Hale Geldi

Küba\'da Elektrik Kesintileri Sürekli Hale Geldi
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Küba, genel elektrik kesintisiyle karşı karşıya, ABD yaptırımları onarımları zorluyor.

HAVANA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Küba Ulusal Elektrik Birliği, ülkenin bir kez daha genel bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Birliğin pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Küba'nın ulusal elektrik şebekesi yerel saatle 22.43'te tamamen devre dışı kaldı.

Cumartesi günü ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kısmi arıza, ülkenin batısındaki bölgelerde elektrik kesintisine yol açmıştı.

Açıklamada ABD yaptırımları nedeniyle Küba'nın eskiyen elektrik santrallerini onarmakta ve gerekli yakıtı ithal etmekte zorluk yaşadığı vurgulandı.

Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Elektrik Kesintileri Sürekli Hale Geldi - Son Dakika

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