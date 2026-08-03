Küba\'da Elektrik Kesintileri Sürekli Hale Geldi

HAVANA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Küba Ulusal Elektrik Birliği, ülkenin bir kez daha genel bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Birliğin pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Küba'nın ulusal elektrik şebekesi yerel saatle 22.43'te tamamen devre dışı kaldı.

Cumartesi günü ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kısmi arıza, ülkenin batısındaki bölgelerde elektrik kesintisine yol açmıştı.

Açıklamada ABD yaptırımları nedeniyle Küba'nın eskiyen elektrik santrallerini onarmakta ve gerekli yakıtı ithal etmekte zorluk yaşadığı vurgulandı.

Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.