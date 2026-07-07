Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü - Son Dakika
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Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü

Küba\'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü
07.07.2026 09:43  Güncelleme: 09:44
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Küba'nın ulusal elektrik şebekesi pazartesi günü tamamen çöktü. ABD yaptırımları nedeniyle yakıt ve ekipman ithalatında yaşanan zorluklar, elektrik arzını ciddi şekilde kısıtlıyor. Ekim 2024'ten bu yana ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

HAVANA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Küba'nın ulusal elektrik şebekesi pazartesi günü tamamen çöktü.

Küba Elektrik Birliği sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü ve güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.

ABD yaptırımları nedeniyle Küba ciddi şekilde onarıma ihtiyaç duyan elektrik santralleri için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte uzun süredir zorluk yaşıyor. Bu durum ülkenin elektrik arz kapasitesini ciddi şekilde kısıtlıyor.

Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü - Son Dakika

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