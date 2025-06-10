Külçe Altın Yılın En Yüksek Reel Getirisini Sağladı

(ANKARA) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisine göre, aylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Finansal yatırım araçlarının yıllık değerlendirilmesinde; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜİK, 2025 yılı mayıs ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,80 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,37, Amerikan doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, euro yüzde 0,56 ve Amerikan doları yüzde 0,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,55 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksel reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,38 ve euro yüzde 1,98 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,68, Amerikan doları yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,83 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, Amerikan doları yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.