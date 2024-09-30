Kültür Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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Kültür Sanat Dolu Bir Hafta

Bu hafta dünya genelinde konserler, tiyatrolar ve sanat fuarları düzenlenecek.

30.09.2024 10:48
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Çeşitli ülkelerde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İspanya'da dünya çapında koleksiyonerlerin buluştuğu "Swab Barcelona" fuarı, bu yıl 3- 6 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Fuar kapsamında antika ve sanat eserleri, 60 uluslararası galeride koleksiyonculara sergilenecek.

Litvanya'nın en kalabalık sanat fuarlarından "ArtVilnius", 4-6 Ekim'de ülkenin başkenti Vilnius'taki Litexpo fuar alanında gerçekleştirilecek. Uluslararası çağdaş sanat örneklerinin 60'tan fazla galeride sergileneceği fuara 20 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Çin'in Hong Kong bölgesinde "Fine Art Asia" fuarı, 4 Ekim'de Hong Kong Konferans ve Sergi Merkezi'nde kapılarını açacak. Fuarda 5 bin yıllık Çin kültürünü yansıtan eserlerin yanı sıra Avrupa ve Asya kültüründen sanat eserleri ziyaretçilerle buluşacak.

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Güncel Fermanlar" sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 1-28 Ekim arasında Japonya'daki Tokyo Yunus Emre Enstitüsü Sanat Galerisinde açılacak. 16 Türk sanatçının, 30 çalışmasının yer alacağı serginin küratörlüğünü Hülya Yazıcı ve Erhan Lanpir üstlendi.

Konserler

Rock grubu Nick Cave and the Bad Seeds 2 Ekim'de Oslo'da, 3 Ekim'de Stokholm'de sahne alırken Janet Jackson 5 Ekim'de Münih'te, Melanie Martinez 2 Ekim'de Paris'te, ünlü country müzisyeni Bob Dylan ise 4 ve 5 Ekim'de Prag'da konser verecek.

Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes yarın Amsterdam'da, Iron Maiden 5 Ekim'de Las Vegas'ta, Paul McCartney de 5 Ekim'de Buenos Aires'te hayranlarıyla buluşacak.

Film festivalleri

İsviçre'de "Zürih Film Festivali" bu yıl 20. kez sinemaseverlere kapılarını açacak. Zürih'te 3 Ekim'de başlayacak festival kapsamında "The Order", "The Apprentice", "Anora", "Bird" ve "Bergers" gibi filmler gösterilecek.

New York'ta düzenlenen "Hamptons Uluslararası Film Festivali" ise 4 Ekim'de başlayacak. Festival kapsamında ünlü yönetmenler R.J. Cutler, Rashida Jones, Erik Nelson ve Joshua Zeman'ın yanı sıra çok sayıda senarist ve yapımcı söyleşi gerçekleştirecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Laura Gabbert'in yönettiği belgesel film "Food and Country" 2 Ekim'de, James Twyman'ın yönettiği aksiyon-korku filmi "The Legend of Johnny Jones" 3 Ekim'de ABD genelinde vizyonda olacak.

"Joker" serisinin yeni filmi "Joker: Folie a Deux" ile Aaron Schimberg'in yazıp yönettiği "A Different Man", Nora Fingscheidt'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Outrun", David Henrie'nin yönettiği korku filmi "Monster Summer", Marc Forster imzalı "White Bird", Scott Goldberg'in yazıp yönettiği "The Forest Hills", Michael Felker'ın yazıp yönettiği "Things Will Be Different" ve Nicholas Ma imzalı belgesel "Leap of Faith", 4 Ekim'de ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika

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