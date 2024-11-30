Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan \'Artemis\'in Yolculuğu\' Çizgi Romanı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretine ilişkin eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, yurt dışına kaçırılan Artemis heykelinin Türkiye'ye iade sürecini anlatan çizgi roman hazırladı. Türkçe ve İngilizce e-kitap formatındaki 'Artemis'in Yolculuğu' isimli çizgi romana öğrenciler, 81 ildeki eğitim kurumlarının panolarında yer alan afişlerde bulunan 'QR' kod ile ulaşabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında bu yıl 94 eserin yurt dışından iadesi sağlandı. 2018'den bu yana 7 bin 898, 2002'den itibaren ise 12 bin 213 eser anavatanına döndü. Bakanlık, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi'nin Türkiye Temsilciliği iş birliğinde Artemis heykelinin Türkiye'ye iade sürecini anlatan çizgi roman hazırlandı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin de desteğiyle e-kitap formatında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 'Artemis'in Yolculuğu' isimli çizgi romana ait afişler Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında 81 ildeki tüm ortaokul, lise ve üniversitelerin panolarına asıldı. Öğrenciler afişlerde yer alan 'QR' kod ile yurt dışında bir müzayede evinde satışa çıkarılan Artemis heykelinin tespiti, iade süreci ve bu süreçte yaşananların anlatıldığı çizgi romana ulaşabiliyor. Çizgi romanda, kültür varlığı ile mücadele eden ekiplerin müzayede evinin kataloğunda satışa çıkarılan heykelin dedektif gibi izini sürüp, yıllar önce yurt dışına kaçırıldığını kanıtlayıp, iade edilmesini sağlaması yer aldı. Artemis'in hikayesi üzerinden, kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadelede Türkiye'nin gösterdiği çaba ve uluslararası iş birliği de çizgi romanda anlatıldı.

'ÖNCELİKLİ HEDEF KİTLEMİZ ÇOCUKLAR VE GENÇLER'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili çok yönlü eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Sarıca, bu çalışmalarda öncelikli hedef kitlelerinin çocuklar ve gençler olduğunu anlatarak, "Çocuklar bu yaşlarda özellikle 9'lu yaştan itibaren öğrenmeye, merak etmeye çok açık. Dolayısıyla kültür varlıklarımızın korunması konusunda şu aşamada onları bilinçlendirdiğimiz zaman gelecekte, kültür mirasına sahip çıkma anlamında ciddi anlamda bilinçlenmiş olacaklar. Bu kapsamda bu ay 81 ilde başlattığımız çizgi roman projemizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu çizgi roman kaçak kazılarla Türkiye'den kaçırılmış, yurt dışında tespit edilmiş ve Türkiye'ye geri getirilmiş bir eserin hikayesini anlatıyor. E-kitap olarak tasarladık ve bunlar için özel QR kod ile okunabilen afişler hazırladık. Bu afişleri 81 il genelindeki ortaokul, lise ve hatta üniversitelerin, yüksekokul ve fakültelerin panolarına asılmasının sağlanmasıyla beraber daha çok genç kesime ulaşmasını hedefleyerek bu çalışmayı başlattık. Şu ana kadar iyi gittiğini söyleyebilirim" dedi.

Sarıca, 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik 'Kültür Koruyucuları' programını da Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiklerini, bu programda çocukların atölye çalışmalarıyla, etkinliklerle, müze gezileriyle kültür varlıklarının neden korunması gerektiğini öğrendiklerini söyledi. Sarıca, bu projeyi de ülke genelinde yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Sarıca, kültür varlığı kaçakçılığına yönelik köylerde eğitim çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Özellikle köy sohbetleri dediğimiz projeyle beraber kaçak kazıların çok yoğun olduğu bölgelere giderek oradaki vatandaşlarla bir araya geliyoruz ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ KÜLTÜR VARLIKLARINI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK'

Sarıca, amaçlarının kültür varlıklarının korunmasına sağlamak olduğunu söyleyerek, "Kültür varlıklarımıza sahip çıkmak, onları gelecek nesillere aktarmak için küçük yaştan başlamak üzere, çocuklardan başlayarak 7'den 77'ye bütün kesimi bilinçlendirmek, kültür varlıklarımızın korunması konusunda, kültürel mirasımıza sahip çıkılması konusunda her türlü bilgileri vererek, onları bu konuda bilinçlendirerek şu anda mevcut olan kültür varlıklarımızı gelecek nesillere sağlam bir şekilde emanet etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,