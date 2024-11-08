Kumköy Sahili'ndeki çardaklar 20 Kasım'da yıkılacak - Son Dakika
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Kumköy Sahili'ndeki çardaklar 20 Kasım'da yıkılacak

Kumköy Sahili\'ndeki çardaklar 20 Kasım\'da yıkılacak

Kumköy Sahili'ndeki çardaklar, 20 Kasım'da yıkılacak ve plaj halka açılacak.

08.11.2024 10:12
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ANTALYA'nın Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy Sahili'nde kurulan ve 2021 yılından bu yana yıkımı yılan hikayesine dönen çardaklar için son gün 20 Kasım. Antalya Valiliği ve Aksu Belediyesi, 20 Kasım'da çardakları yıkacak ve plaj tamamen halkın kullanımına açılacak.

Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, 2021 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve 'bedava tatilin adresi' olarak tanımlanan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. 2 yıl önce Aksu Belediyesi'ne gönderilen karar, dönemin belediye yönetimi tarafından uygulanmadı. Yıkım tarihleri belirlenip, tabelalar asıldı ancak sürekli ertelendi.

CHP'Lİ BELEDİYE YIKIM KARARI ALDIRDI

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, sahillerin denetleneceğini ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyip yıkacaklarını, tüm sahillerin vatandaşa açılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından kaçak durumda olan çardaklar, bir kez daha gündeme geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonrası belediye başkanlığını kazanan CHP'li İsa Yıldırım, çardaklarla ilgili yıkım kararı aldı. 700 çardak sahibine de yıkım kararı bildirildi. Çardaklar için 20 Kasım son gün olacak.

ÇARDAKLAR İÇİN TEK TİP YENİ PROJE

Antalya Valisi Hulusi Şahin geçen haziran ayında yaptığı açıklamada, çardakların yıkım sürecinin yakın takipçisi olacaklarını ve yıkacaklarını söyledi. Plajdaki çardakların yıkımının ardından sahilin tamamen vatandaşın kullanımına sunulacağını belirten Vali Şahin, plajın herhangi bir otel ya da işletmeye verilmeyeceğini de vurguladı. Diğer yandan Aksu Belediyesi çardaklarla ilgili yeni bir proje geliştirdi. Proje kapsamında korunma altındaki sahilden 200 metre geriye tek tip ahşap yapıların yapılacağı, Kumköy'de ikameti olanlara bu alandaki yapıların teslim edileceği öğrenildi. Belediyenin belirlenen yapı sayısının dışına çıkılmasına da müsaade etmeyeceği öğrenildi.

SEZONDA 5 BİN KİŞİ İÇİN TATİL İMKANI

2 katlı inşa edilen ve çoğunlukla demirden ya da konteynerden oluşan çardaklarda, sezonda 5 bin kişi tatil imkanı buluyor. Bölgede elektrik olmadığı için güneş panelleri ya da akülerle bu ihtiyacı karşılayan bölge sakinleri, su ihtiyaçlarını belediyenin vidanjörlerinin gün aşırı bölgeye giderek su depolarını doldurmasıyla karşılıyor. Zaman zaman asayiş olaylarının da yaşandığı çardaklar, vatandaşın yaz mevsimi sonunda bölgeden ayrılmasıyla evsiz kişilerin barındığı, çöp ve kirlilikle gündeme geliyor. Bu yıl son kez tatil yapma imkanı bulan çardak sahiplerinin, yaz mevsiminin sona ermesi ile bölgeden ayrıldığı görüldü. Bazı vatandaşların plaja kurduğu çardağın tabanına parke taş döşediği ve su deposu yerleştirdiği de dikkati çekti. Bazı çardaklarda ise otoparkın dahi düşünüldüğü görüldü.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Burak YALMAN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumköy Sahili'ndeki çardaklar 20 Kasım'da yıkılacak - Son Dakika

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