Kumluca\'da \'Köy Survivor\' Yarışması

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4'üncü Uluslararası Baysıfest etkinliği kapsamında düzenlenen 'Köy Survivor' yarışmasına katılanlar, 5 yıldızlı otelde tatil ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Kumluca'ya bağlı Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, başladı. Festivalin açılışına Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Ortaköy Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen ve 2 gün sürecek festival kapsamında kurulan pistte mahalleli 'Köy Survivor' adı verilen parkurda yarıştı. Birinciye 5 yıldızlı otelde 1 gecelik tatil ödülü verileceği yarışmaya katılanlar parkuru geçmek için çabaladı. Yarışmanın kazananı bugün yapılacak final yarışlarının ardından belli olacak.

HEDİYELER VERİLDİ

Öte yandan çocuklar için düzenlenen elma yeme ve şişeye kalem sokma yarışmalarında birinci olanlara protokol üyeleri tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, festivali gelenekleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyleyerek, "Etkinlikte çocuklar için ipte elma yeme, şişeye kalem sokma, koca ayak, kovaya bardakla su doldurma gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Gündüz yapılan aktivitelerin ardından akşam saatlerinde Köy Yaşam Merkezi önünde halk oyunları ve yöresel sanatçıların canlı müziği eşliğinde eğlenceler yapıldı" dedi.