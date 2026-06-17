Kumpir Yedikten Sonra Ölüm: Aileye Tazminat - Son Dakika
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Kumpir Yedikten Sonra Ölüm: Aileye Tazminat

Kumpir Yedikten Sonra Ölüm: Aileye Tazminat
17.06.2026 18:03
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İzmir'de gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Servet Polat'ın (60) kumpir yedikten 2 gün sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada mahkeme, Polat'ın oğlu ve kızına 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Olay, 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (12) ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet Polat'ın, 30 Aralık'ta saat 04.00'te evinde ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Neslihan Demircan, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bu arada Neslihan Demircan'ın işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi de hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda; Polat'ın iç organlarında makroskobik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu olduğunun belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda, alınan kumpir numunesinde Salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi Demircan hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Demircan'ın yargılanması sürerken, iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi Coşkun Demircan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Ceza yargılaması sürerken, İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Polat'ın iki çocuğu için 500'er bin liralık tazminat davası açıldı. Davanın 7'nci duruşmasında karar çıktı. Davanın kısmen kabulüne kadar veren heyet, her iki çocuk için 50'şer bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizle birlikte Polat'ın çocuklarına verilmesine hükmetti. Polat'ın çocukları verilen karara itiraz etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumpir Yedikten Sonra Ölüm: Aileye Tazminat - Son Dakika

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