Kurban Bayramı\'nda şehitlik ziyareti

KURBAN Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehitliği ailesi ile ziyarete gelen Mustafa Boztepe, "Bizde bir söz vardır; 'Bir ölür, bin doğarız' diye. Sedat'ı bizden alanlar sanıyorlar mı ki eksiliyoruz. Yeni bir Sedat ve binlercesi var. Devamı da gelecek. Biz şehadete inanmış, gönül vermiş insanlarız. Onların yerinde olmak için gerçekten çok şeyimi feda ederdim" dedi. Yiğit Onur Karakuş ise, "11 yaşındayım. Şehit amcamın adını taşıyorum, bu büyük bir onur. Burada herkes şehitliğe gelsin. Bu vatanı onlara borçluyuz. Onlar olmasaydı şu an biz yaşamıyorduk. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret eden aileler, çocuklarının ve yakınlarının mezarları başında dua etti. Ellerindeki çiçeklerle kabirleri ziyaret eden aileler, mezar taşlarını temizleyip Kur'an-ı Kerim okudu. Bayramı şehit evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşayan aileler zaman zaman gözyaşı döktü. Şehit yakınları, kabir başlarında uzun süre dua ederken bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

'ŞEHİTLER HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ'

Şehitliği oğluyla ziyarete gelen Kadir Canbaş, "Biliyorsunuz şehitler ölmez, vatan bölünmez. Biz bu vatan için varız zaten burada. Tabii ki hepsi bizim abimiz, canımız, kardeşimiz, her şeyimiz. Bu vatan bizim zaten. Çocuğumla geldim, vatan sevgisini aşılıyorum şimdiden. İşte ne mutlu bize. Bugünlerde burada olmak çok güzel. Çok duygulu. Buradan da herkesin bayramını kutluyorum. Dediğim gibi bu vatan bölünmez, şehitler hiçbir zaman ölmez. Hepsinin sayesinde, onların sayesinde zaten burada duruyoruz, nefes alabiliyorsun, rahat rahat gezebiliyoruz, çocuklarımız mutlu" diye konuştu

'ŞEHİTLERİMİZİ GÖRDÜĞÜM İÇİN DUYGULANDIM'

Şehitliği babası ile ziyarete gelen 10 yaşındaki Yiğit Canbaş, "Şehitlerimize Fatiha okumayı tercih ediyorum. Şehitlerimizi gördüğüm için duygulandım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan düşmez. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

'BİZ ŞEHADETE İNANMIŞ, GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARIZ'

Şehit yakını Mustafa Boztepe, "Aslında bir şahsa bağlı değil, burada hepsi bizim için aynı değerde, aynı görüşteyiz. Ama Sedat için ben buradayım. Ailemle sürekli ziyaret ederiz. Hepsini gelmişken görürüz. Bu memlekette bayramlar bugün hala kutlanabiliyorsa işte sebebi, işte binlercesi burada. Hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Bizde bir söz vardır; 'Bir ölür, bin doğarız' diye. Sedat'ı bizden alanlar sanıyorlar mı ki eksiliyor? İşte yeni bir Sedat ve binlercesi de var. Devamı da gelecek. Biz şehadete inanmış, gönül vermiş insanlarız. İmrenerek bakıyoruz onlara gerçekten. Onların yerinde olmak için gerçekten çok şeyimi feda ederdim. Ayrı bir nasip, ayrı bir kısmet. Buraya gelmek isteyenler illa bir yakını olmak zorunda değil. Hepsine vefa borçluyuz, onları ziyaret etmeliyiz. Tarif etmek gerçekten çok zor Sedat'ı. Onu ben Mevla'm çok istediği için yanına aldığını düşünüyorum ve bizi izlediğini, bizi gördüğünü hissedebiliyorum. Onu biz hiç unutmayacağız. Hepsi de bizim için çok kıymetli, çok değerliler" diye konuştu.

'BİZİM BAYRAMIMIZ ARTIK MAHŞERE KALDI'

Şehidin abisi Halit Karakuş, "Kardeşimizi ziyarete geldim. 14 Ağustos 2011'de şehit oldu, Şırnak Beytüşşebap'ta. Biz o yıldan beri her bayram, birinci günü ve arefe günlerimiz şehitlikte geçiyor. Bizim bayramımız artık mahşere kaldı gibi. O yüzden çoluğumuzla çocuğumuzla burada hem şehitlerimizi hem kardeşimi ziyarete geliyoruz" şeklinde konuştu.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATANLAR BÖLÜNMEZ'

Şehit amcasını ziyaret eden 7 yaşındaki Barış Karakuş, "Amcamı ziyarete geldim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkes de şehitliğe gelsin, ziyaret etsin. Şehitler ölmez, vatanlar bölünmez" dedi.

'ŞEHİT AMCAMIN ADINI TAŞIYORUM BU BÜYÜK BİR ONUR'

Yiğit Onur Karakuş ise, "11 yaşındayım. Şehit amcamın adını taşıyorum, bu büyük bir onur. Burada herkes şehitliğe gelsin. Bu vatanı onlara borçluyuz. Onlar olmasaydı şu an biz yaşamıyorduk. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.