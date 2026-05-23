Kurban Bayramı Öncesi AŞTİ'de Yoğunluk ve Pahalı Biletler

23.05.2026 18:47
Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'de yolcu yoğunluğu arttı; bilet fiyatları ise emeklilerin bütçesini zorluyor.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu. Kayseri yolcusu bir emekli, "Bu bayram kurban kesebilecek misiniz" sorusuna "Emekli 20 bin lira emekli maaşı ile nasıl kessin" yanıtını verdi. Ardahan'a gitmek için 2 bin 400 liraya bilet alan yurttaş, "Biletler çok pahalı. Bütün firmalar dolu, bayram nedeniyle" dedi. Bir yolcu otobüsü şoförü ise "Mazotun fiyatı belli, otogar çıkışları belli, aracın masrafları belli bilet fiyatları çok normal" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. ANKA Haber Ajansı, terminalde yaşanan yoğunluğu kayıt altına alırken vatandaşlar da artan bilet fiyatları, seferlerde yaşanan aksaklıklar ve bilet bulma konusunda karşılaştıkları sıkıntılarla ilgili dert yandı.

Mersin Tarsus'a gittiğini belirten bir vatandaş, geçen hafta 900 liraya geldiğini ve bir haftada biletin 1300 liraya yükseldiğini söyledi. Emekli bir yurttaş biletini 1300 liraya aldığını ifade ederek, "Aşırı pahalı, durumumuz zor" dedi. "Bu bayram kurban kesebilecek misiniz" sorusuna da "Hayır, 4 bin liraya kurban varsa keselim" yanıtını verdi.

Gaziantep'e 1800 liraya bilet alan emekli bir yurttaş da biletlerin "çok pahalı" olduğunu dile getirerek, "Emekliyim ama çalışıyorum. Çalışmasam bu aldığım parayla ev kirasını karşılayamıyorum" dedi.

Biletini internetten aldığını söyleyen bir yurttaş "Pahalı aldık saat 14.00'e, otobüs daha gelmedi. İstanbul'dan dönüşler herhalde sıkıntılıymış, bekliyoruz" dedi. 950 liraya Ankara'dan Sakarya için  bilet aldığını da belirterek, "Bence pahalı, 600-650 liraydı, 950'ye aldık" dedi.

"BİLETLER ÇOK PAHALI"

Kayseri yolcusu bir emekli yurttaş da bileti bin liraya aldığını söyleyerek terminalin yoğunluğuna dikkati çekti. "Çok kalabalık, ben 10 gün önceden aldım. Bayağı bir yoğunluk var onun için erkenden aldım, yoksa bilet bulamayız" diyen emekli yurttaş "Bu bayram kurban kesebilecek misiniz" sorusuna ise "Emekli nasıl kessin, 50 bin lira kurban hissesi. En küçük koyunu da alsan 30 bin lira. Aldığı 20 bin lira emekli maaşı ile nasıl kessin? Çok zor" diye dert yandı.

Erzuram'a anne-babasını ziyarete giden yurtta da 2 bin 200 liraya bilet aldığını belirterek "Pahalı, yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

Ardahan'a gitmek için 2 bin 400 liraya bilet alan vatandaş, "Biletler çok pahalı. Çok kalabalık, zor bulduk, bir ay önceden bulabildik ancak o da en arka koltuk. Bütün firmalar dolu bayram nedeniyle" şeklinde konuştu.

"DÖNÜŞTE BİLETİMİ NASIL ALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Kayseri yolcusu bir başka yurttaş, çok zor bilet bulduğunu ifade ederek, "15 gün önceden aldık biletimizi, ayırttık. Bilet bulmak çok zor oldu ama bulduk. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kazasız belasız güzel günler olsun inşallah" dedi.

Kırşehir'e gitmek için 690 liraya bilet alan öğrenci, "Otobüste tek bir tane koltuk kalmıştı o da şans eseri denk geldi. Normalde ben hep arkadaşlarımla gidiyorum. Kırşehir yakın bir yer, gelen giden çok oluyor. Bugün gelen giden olmadı, otobüse denk geldik. Fiyatlar gerçekten çok fazla, vermek gelmiyor içimden de. Yapacak bir şey yok" diye sitem etti. Otobüsün gecikeceğini söyleyen öğrenci, "Kırıkkale'ye çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Muhtemelen 5 saat sürecek, normalde 2,5 saat. Allah yardımcımız olsun, yapacak bir şey yok" diyerek yoğunluğa işaret etti.

Bir başka öğrenci de "Biletler biraz pahalı. Ablam aldı bileti. Ben öğrenci olduğum için zor " dedi. Terminalin de kalabalık olduğundan yakınan  öğrenci, "Dönüşte biletimi nasıl alacağım, bulabilecek miyim bunları düşünüyorum. Umarım bulabilirim" diye konuştu.

"AŞIRI DERECE YOĞUN, BEN BU KADARINI HİÇ BEKLEMİYORDUM"

İzmir'e giden ODTÜ'lü bir öğrenci de "Bilet bulmakta açıkçası bayağı zorlandım. 2 hafta evvelden almak durumunda kalsam bile biletler aşırı zamlıydı. Normalde olduğundan 300-400 lira daha fazlaydı. Dolayısıyla bütçeyi de zorlayan bir yolculuk. Bilet bulmakta da zaten bundan dolayı bir güçlük çektim. Hatta tatilin biraz dışına taşmak durumunda kaldım dönerken. Sınavlarıma zor yetişeceğim yoğunluktan dolayı" dedi.

Denizli'ye gideceğini ifade eden başka bir yurttaş, "Günler öncesinden aldık biletlerimizi, kızlarımla beraber gidiyorum. Bayramımızı inşallah güzel bir şekilde geçirmek nasip olur" ifadelerini kullandı. Yurttaş, bilet fiyatlarına ilişkin de "Biraz artmış geçen bayrama nazaran. Ekonomik şartlar işte. Birazcık pahalı ama yine de yapacak bir şey yok, mecbur" şeklinde konuştu. Geçen bayrama göre çok kalabalık olduğunu söyleyen vatandaş, "Ben bu kadar hiç beklemiyordum, yollar nasıl olur onu bilmiyorum. Yollar da büyük bir ihtimal kalabalık olur" dedi.

Bir yolcu otobüsü şoförü ise yollardaki yoğunluğa işaret etti. Şoför "Bilet fiyatları gerçekten normal. Mazotun fiyatı belli, otogar çıkışları belli, aracın masrafları belli" şeklinde konuştu. Yollardaki yoğunluktan kaynaklı gecikmeler yaşandığını anlatan şoför, "Tatilin uzun olması kalabalığı etkiledi. Herkese iyi bayramlar, kazasız belasız. Herkes dikkatli araç kullansın" diye konuştu.

"DİĞER GÜNLERE GÖRE ÇOK KALABALIK"

Bir yurttaş, bayram dönemlerinde bilet fiyatlarının arttığını vurgulayarak, ayrıca bilet bulmanın zor olduğundan dert yandı. Yurttaş, "Bileti 1800 liraya aldım. Normalde aynı yolculuğu yaklaşık 700 liraya yapabiliyorum. Fiyatlar neredeyse iki katına çıktı" dedi.

Bursa'ya giden öğrenci de biletini bir ay önce aldığını belirterek, "Bayağı zam yapılmış. Hatta dönüş biletimi bile almak zorunda kaldım çünkü yer kalmamıştı" dedi. Terminaldeki kalabalığa dikkati çeken öğrenci, "Çok bunaltıcı oluyor. Hatta 2 saat önceden geldim çok trafik olur diye, burası zaten kalabalık diğer günlere göre" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci de biletini iki hafta önceden aldığını belirterek, "İki hafta öncesinden son 3 koltuk kalmıştı Ama olduğundan yaklaşık 2-3 katı fiyatına zar zor bilet bulduk. Artık memlekete gidiyoruz bir şekilde. Özellikle böyle bir ekonominin olduğu dönemde bizim için bu fiyatlar hiç uygun değil. Bir öğrencinin geçimi hele hele şu dönemde gayet zorken bizim için daha zor oluyor biletler. Memlekete gidip ailemizi görmek çok daha zor oluyor. Ama bayram dolayısıyla mecbur, yapacak bir şey yok" diye yakındı.

Annesi ile birlikte memleketine giden çocuk da "Bayram için memlekete gidiyorum, aile büyüklerimi görmek için ama bilet bulmakta biraz zorlandık çünkü buralar çok dolu. Bayram dolayısıyla her yer çok kalabalık. Bir yerden bir yere gitmek de gerçekten çok zor oluyor. Yollar gerçekten çok kalabalık" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
