Küresel Bakanlar Konferansı'nda Türkiye'den, dünya çocuklarının yaşama hakkının korunması çağrısı - Son Dakika
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Küresel Bakanlar Konferansı'nda Türkiye'den, dünya çocuklarının yaşama hakkının korunması çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, çocuğa yönelik şiddetin sonlandırılmasına ilişkin "Filistin'de, Yemen'de, Ukrayna'da ve diğer savaş bölgelerindeki çocukların maruz kaldığı sıkıntıları ele almalıyız. Bu çocukların en başta yaşama hakkını yüksek sesle savunmalıyız." dedi.

09.11.2024 11:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, çocuğa yönelik şiddetin sonlandırılmasına ilişkin " Filistin'de, Yemen'de, Ukrayna'da ve diğer savaş bölgelerindeki çocukların maruz kaldığı sıkıntıları ele almalıyız. Bu çocukların en başta yaşama hakkını yüksek sesle savunmalıyız." dedi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "Çocuğa Yönelik Şiddetin Sonlandırılması Birinci Küresel Bakanlar Konferansı"na katılan Yenigün, Türkiye'yi temsilen burada çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çocuğa karşı şiddetle mücadelede en aktif rol oynayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Toplantıların içeriğine değinen Yenigün, "Türkiye'yi temsilen 1. Küresel Bakanlar Konferansı'na katıldım. Toplantılarda öncelikle kendi ülkemizde çocuk koruma sistemimiz nasıldır, bunu anlattık. Koruyucu aile sistemimiz var, koruyucu aile hizmetimizi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamında yürütüyoruz. Bu proje kapsamında 81 ilde valilerimizin eşleriyle birlikte çalışıyoruz. Bugün, koruyucu ailelerimizle yaşayan çocuklarımızın sayısı 10 bini aştı." dedi.

"Bakanlar düzeyinde bir toplantı ilk kez düzenleniyor"

Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şiddete sıfır tolerans" ilkesini vurgulayarak "Bu toplantılar vesilesiyle işbirliklerimizi güçlendiriyoruz. Bu toplantıyı değerli kılan en önemli husus çocuğa karşı şiddette birlikte ses çıkartılmasıdır. Çocuğa karşı şiddetle mücadele konusunda bu denli kapsamlı bakanlar düzeyinde bir toplantı ilk kez düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların bilhassa savaşlarda büyük acılara maruz kaldığını dile getiren Yenigün, "Çocuğa yönelik şiddet dediğimiz zaman aklımıza ilk savaşlarda yaşananlar geliyor. Cumhurbaşkanı'mız, tüm uluslararası toplantılarda çocukların ve kadınların savaşlarda maruz kaldığı sıkıntıları anlatıyor." diye konuştu.

Yenigün, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün tüm dünyanın gözleri önünde Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüştü. Çocuğa şiddet dediğimizde en başta çatışma bölgelerindeki çocukları konuşmalıyız. Filistin'de, Yemen'de, Ukrayna'da ve diğer savaş bölgelerindeki çocukların maruz kaldığı sıkıntıları ele almalıyız. Bu çocukların en başta yaşama hakkını yüksek sesle savunmalıyız. Güvenli gıdaya ve bir yuvaya, eğitime, sağlığa erişimlerini konuşmalıyız. Biz bu toplantıya bu nedenle katıldık. Çocukların masumluğu tartışılmaz, çocuğa şiddeti bütün ülkelerin hissetmesi için buradaki toplantıların ses getirmesini umuyoruz. Şiddetsiz toplum oluşturmak, çocuklar için en büyük barıştır. İnşallah bu toplantılar bu minvalde hayırlara vesile olur."

Yenigün, toplantılar kapsamında Türkiye'nin taahhütlerini paylaştığını ve birtakım hedeflerle buraya geldiklerini belirtti.

Çocuk koruma sisteminin önemine işaret eden Yenigün, şunları kaydetti:

"Ülke olarak çocuğa karşı şiddete son vermek en büyük taahhüdümüz. Bununla birlikte bu amaca ulaşmak için atılması gereken adımların farkındayız. İçinde bulunduğumuz çağda veri ve kanıta dayalı stratejilerin önemini anlıyoruz. Çocuk koruma sistemimizi veriye dayalı olarak daha ileri götürmeyi taahhüt ediyoruz. Çocuğun yetişmesinde en önemli aktörün aileler olduğu bilinciyle aile kurumunu güçlendireceğiz. Şiddete müdahalenin sektörler arası ve çok boyutlu bir mesele olduğu şüphesiz. Kurumlarımız ve ilgili tüm paydaşlar arası işbirliğini ve koordinasyon mekanizmalarını güçlendireceğiz. Son olarak, bugün dijital bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken beraberinde getirdiği dezavantajların farkındayız. Çocuklarımızı sanal dünyanın olası risklerinden korumak için somut adımlar atıyoruz."

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Kolombiya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Çocuk, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Bakanlar Konferansı'nda Türkiye'den, dünya çocuklarının yaşama hakkının korunması çağrısı - Son Dakika

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