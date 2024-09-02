Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı

Kovid-19 salgını sonrası yaşanan savaş ve çatışmaların gölgesinde Avro Bölgesi ekonomileri rotasını ararken, Asya ülkelerindeki büyüme trendi sürüyor.

02.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovid-19 salgını sonrası yaşanan savaş ve çatışmaların gölgesinde Avro Bölgesi ekonomileri rotasını ararken, Asya ülkelerindeki büyüme trendi sürüyor. Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan İsrail'in ekonomisi ise küçülmeye devam ediyor.

AA muhabiri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin büyüme oranlarını derledi.

Verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında Asya ülkeleri ilk sıradaki yerini korudu. Buna göre en büyük 20 ekonomi arasında en hızlı büyümeyi yüzde 6,7 ile Hindistan gösterdi.

Bu ülkeyi yüzde 5,05'lik büyüme oranıyla Endonezya takip etti. Çin ekonomisi ise söz konusu dönemde yüzde 4,7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya'da ise yüzde 4'lük büyüme dikkati çekti.

ABD, yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 büyümeyle 5'inci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 2,9'ar oranla Singapur ve İspanya takip etti.

Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor

Türkiye de büyümesini sürdüren ülkeler arasında yerini aldı. Yılın ikinci çeyreğindeki yıllık yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Türkiye, çevresindeki savaş ve çatışma bölgelerine karşın 16 çeyrektir büyüme trendini sürdürdü. Türkiye listede 8'inci sırada yer aldı.

Ayrıca, listede Güney Kore yüzde 2,3 ile 9'uncu, Meksika yüzde 2,1 ile 10'uncu oldu.

Bu yılın nisan-haziran döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0,8, Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,6 büyümeyle rota arayışını sürdürdü. AB'nin lokomotif ülkelerinden Almanya ekonomisinin büyüme oranı yüzde sıfırda kaldı.

G20 ülkeleri arasında ekonomisi küçülen tek ülke ise Suudi Arabistan oldu. Bu ülkenin ekonomisi yüzde 0,4 daraldı.

İsrail ekonomisi küçülmeye devam etti

Verisi açıklanan OECD üye ülkeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke yüzde 4,2 ile Norveç oldu. Bu ülkeyi yüzde 3,2 ile Polonya, yüzde 3,1 ile ABD, yüzde 2,9 ile İspanya takip etti.

Enflasyonla mücadele ve dengeli büyüme politikasına devam eden Türkiye yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Danimarka ile 5'inci sırada yer aldı.

OECD ülkeleri arasında ekonomisi en çok daralan ülke yüzde 1,4 ile İrlanda oldu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden ve savaşı başka bölgelere yayan İsrail'in ekonomisindeki küçülme devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,24 küçülen İsrail ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,35 daraldı.

Ayrıca, bu dönemde Finlandiya ekonomisi yüzde 1,2, Estonya ekonomisi yüzde 1 ve İzlanda ekonomisi yüzde 0,3 küçülme kaydetti.

Tahmini veya verisi açıklanan G20 ülkeleri ile Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin 2024 yılı ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

G20Büyüme oranı
Hindistan6,7
Endonezya5,05
Çin4,7
Rusya*4
ABD3,1
Singapur2,9
İspanya*2,9
Türkiye2,5
Güney Kore*2,3
Meksika2,1
Fransa1
İtalya0,9
Birleşik Krallık*0,9
Hollanda*0,8
AB0,8
Avro bölgesi0,6
Almanya0
Suudi Arabistan*-0,4
* Tahmini büyüme oranları

Tahmini veya verisi açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

OECDBüyüme oranı
Norveç4,2
Polonya3,2
ABD3,1
İspanya*2,9
Türkiye2,5
Danimarka*2,5
Güney Kore*2,3
Kolombiya2,1
Meksika2,1
Slovakya*1,9
Litvanya*1,8
Şili1,6
Macaristan*1,5
Portekiz1,5
Belçika1,1
Fransa1
İtalya0,9
Birleşik Krallık*0,9
Hollanda*0,8
Slovenya0,7
Çekya*0,6
Letonya0,5
İsveç0,5
Avusturya*0
Almanya0
İzlanda-0,3
Estonya-1
Finlandiya-1,2
İsrail-1,35
İrlanda*-1,4
* Tahmini büyüme oranları

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Küresel gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme verilerine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement