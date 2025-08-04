Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor

04.08.2025 23:49
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Dünyanın dört bir yanından tekne ve aktivistlerle Gazze'ye insani yardım seferi başlatılacak.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ve açlığa sebep olan ablukasını kırmak için "Küresel Kararlılık Filosu" olarak dünyanın çeşitli bölgelerinden insani yardım taşıyan onlarca teknenin Gazze Şeridi kıyılarına doğru ağustos ayı sonlarından itibaren yola çıkmaya başlayacağı duyuruldu.

Tunus'ta sivil toplum kuruluşu Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu sorumluları, Küresel Kararlılık Filosu temsilcileriyle Tunus Genel İşçi Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Küresel Kararlılık Filosu üyesi Hayfa el-Mansuri, burada yaptığı konuşmada, 44 ülkeden temsilcinin filoya katılım hazırlıkları kapsamında Tunus'ta bir araya geldiğini söyledi.

Mansuri, Fas Kararlılık Filosu, Gazze'ye Doğru Küresel Hareket, Doğu Asya Girişimi ve Özgürlük Filosu olmak üzere 4 girişimin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için toplandığını anlattı.

Toplanma amaçlarına ilişkin Mansuri, "Bugün ortak bir amaç için toplandık; Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru açmaya çalışmak ve Filistin halkına karşı devam eden soykırımı sona erdirmek. Bu yaz sonu, büyüklü küçüklü onlarca tekne, tarihin ilk koordineli, eş zamanlı ve ortak sivil filosu olarak dünyanın çeşitli kıyılarından Gazze'ye doğru yola çıkacak." diye konuştu.

Filonun ilk misyonunun 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkacağını belirten Mansuri, ikinci misyonun da 4 Eylül'de Tunus'tan yola çıkacağını belirtti.

6 binden fazla aktivist başvurdu

Küresel Kararlılık Filosu üyelerinden Seyf Ebu Kişk de dünyanın dört bir yanından 6 binden fazla aktivistin filoya katılmak için başvurduğunun altını çizdi.

Ebu Kişk, katılımcıların yola çıkacakları limanlarda bir araya geleceği çeşitli etkinlikler ve kamp faaliyetleri gerçekleştireceklerini aktardı.

Filonun amacına ilişkin Ebu Kişk, "Bu, Onlarca tekne ve binlerce aktivistle Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için hükümetlere baskı yapmak için yeni bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

İsrail, daha önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla sivil girişimlerle yola çıkan yardım gemilerine müdahale etmişti.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmişti.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na 27 Temmuz'da getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, 28 Temmuz'da ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında 28 Temmuz'da, sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne götürülmüştü.

Givon Hapishanesi'nde gözaltında tutulan aktivistlerden 7'si 29 Temmuz'da, 5'i ise daha sonra sınır dışı edilmişti.

İsrail, geçen ay da Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan gemiye 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika

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