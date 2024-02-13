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Küresel otel zincirlerinin ve gruplarının Türkiye'ye ilgisi sürüyor

Küresel otel zincirlerinin ve gruplarının Türkiye\'ye ilgisi sürüyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, son beş yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık salgın molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye ulaştı.

13.02.2024 12:45
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, son beş yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık salgın molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye ulaştı.

TÜROB, Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023'ü açıkladı. Buna göre, otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor. Son beş yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık Kovid-19 salgını molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye yükseldi. Bu özelliği ile Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

722 tesiste 157 bin oda

Zincir ve grup otellerin 46'sı yerli ve 21'i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisindeki oda sayısı ise 157 bin 495'e ulaştı. 2019 yılında yine TÜROB'un araştırmasına göre, 57 adet zincir ve grup otel ve bunlara bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu. 2023 yılında tesis sayısında 95 ve oda sayısında da 12 bin 45 artış gözlemlendi.

Şehirler otel, kıyılar oda sayısında lider

Araştırmada tesisler, "şehir oteli" ve "resort oteli" olarak ayrıldı. Bunlardan 74 bin 343 oda sayısıyla 471'inin "şehir oteli" ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251'inin "resort oteli" olduğu belirlendi. Otellerin 221'i İstanbul'da, 155'i Antalya'da, 73'ü de Muğla'da yer alıyor.

Söz konusu 722 tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında, 321'i franchise, 257'si owner (mal sahibi), 79'u management (yönetim) ve 65'i lease (kiralama) oldu.

-"Her zaman cazip sektör"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğunu dile getirdi.

Eresin, "Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul, turizm yatırımları için hala dünyanın en cazip şehirleri arasında." ifadelerini kullandı.

-"Yerli zincirlerin yurt dışına açılması desteklenmeli"

Yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğini belirten Eresin, şunları kaydetti:

"İşletme tiplerindeki ayrım fazlasıyla karıştırılıyor ancak özellikle belirtmek isterim ki bütün bu işletme tiplerinde yatırımcı çoğunlukla Türk firması oluyor. Otelini kendi markası ile işleten yatırımcılar dışında, bazı yatırımcılar oteli açmadan önce, yerli veya yabancı bir zincirin isim hakkını alarak oteli o yabancı isimle kendi işletiyor ya da işletmesini tamamen yerli veya yabancı markanın işletebilmesi için sözleşme yapıyor. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız husus, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalara yurt içinde ve özellikle yurt dışında destek verilebilmeli ve bu başarılarını yurt dışına taşıma imkanı oluşturulmalı. Şu anda Turquality'den konaklama sektörünün yararlanma şartları zor. Çok başarılı yerli otel zincirlerimiz var. Yerli markaları özellikle yurt dışı projelerini hayata geçirebilmeleri için daha fazla destek olup, öne çıkarabilmeliyiz."

TÜROB araştırmasına göre, Türkiye'de zincir&grup oteller ve tesis/oda sayıları şöyle:

Sıra NoZİNCİR/ GROUP ADITESİS SAYISIODA SAYISI
1WYNDHAM HOTELS10515.368
2HILTON WORLDWIDE7713.873
3ACCOR HOTELS6213.233
4MARRIOTT447.674
5RADISSON HOTEL GROUP334.876
6IHG (InterContinental Hotels Group)305.383
7DEDEMAN INTERNATIONAL253.241
8ANEMON HOTELS242.355
9CORAL GROUP HOTELS203.867
10CRYSTAL HOTELS168.139
11TUI HOTELS & RESORTS166.801
12TITANIC HOTELS103.306
13KAYA HOTELS102.848
14THE GREEN PARK 102.179
15DİVAN GRUBU101.338
16ELITE WORLD HOTELS92.141
17ORKA HOTELS91.250
18SELECTUM HOTELS & RESORTS83.719
19PALOMA HOTELS82.548
20BARUT HOTELS82.375
21DELPHIN HOTELS74.060
22LİMAK HOTELS72.305
23EFTALIA HOTELS62.628
24KİRMAN HOTELS62.456
25JURA HOTELS61.284
26LARISSA HOTELS61.214
27THE MARMARA HOTELS61.138
28AKKA HOTELS61.118
29CACTUS HOTELS61.061
30D. HOTELIER (Doğuş Group)6533
31PALM WINGS HOTELS51.345
32POINT HOTELS51.311
33MARTI HOTELS51.067
34HYATT HOTELS51.023
35DOSSO DOSSI HOTELS5500
36BEST WESTERN HOTELS & RESORTS5409
37YAŞMAK HOTELS COLLECTION5246
38VOYAGE HOTELS41.528
39NG HOTELS41.469
40ROBINSON CLUB41.354
41SÜRAL HOTELS41.236
42IC HOTELS41.159
43SENTIDO HOTELS41.130
44RICHMOND HOTELS4813
45AVANTGARDE COLLECTION4336
46CLUB MED31.735
47PRINCE GROUP31.525
48LIBERTY HOTELS31.523
49MAXX ROYAL RESORTS31.462
50MP HOTELS31.382
51PAPILLON HOTELS31.214
52GLORIA HOTELS31.177
53GRAND YAZICI31.020
54IP HOTELS31.018
55ASKA HOTELS3966
56KEMPINSKI HOTELS3673
57ROTANA HOTELS & RESORTS3564
58BARCELO HOTELS3515
59TAKSİM INTERNATIONAL GROUP HOTELS3508
60ERESİN HOTELS3349
61ARTS HOTELS3331
62G HOSPITALITY3311
63CORENDON HOTELS & RESORT21.256
64FOUR SEASONS 2236
65MANDARIN ORIENTAL2220
66SHANGRI LA1186
67SOHO HOUSE187

Kaynak: AA

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