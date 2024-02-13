Küresel otel zincirlerinin ve gruplarının Türkiye\'ye ilgisi sürüyor

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, son beş yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık salgın molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye ulaştı.

TÜROB, Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023'ü açıkladı. Buna göre, otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor. Son beş yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık Kovid-19 salgını molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye yükseldi. Bu özelliği ile Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

722 tesiste 157 bin oda

Zincir ve grup otellerin 46'sı yerli ve 21'i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisindeki oda sayısı ise 157 bin 495'e ulaştı. 2019 yılında yine TÜROB'un araştırmasına göre, 57 adet zincir ve grup otel ve bunlara bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu. 2023 yılında tesis sayısında 95 ve oda sayısında da 12 bin 45 artış gözlemlendi.

Şehirler otel, kıyılar oda sayısında lider

Araştırmada tesisler, "şehir oteli" ve "resort oteli" olarak ayrıldı. Bunlardan 74 bin 343 oda sayısıyla 471'inin "şehir oteli" ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251'inin "resort oteli" olduğu belirlendi. Otellerin 221'i İstanbul'da, 155'i Antalya'da, 73'ü de Muğla'da yer alıyor.

Söz konusu 722 tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında, 321'i franchise, 257'si owner (mal sahibi), 79'u management (yönetim) ve 65'i lease (kiralama) oldu.

-"Her zaman cazip sektör"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğunu dile getirdi.

Eresin, "Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul, turizm yatırımları için hala dünyanın en cazip şehirleri arasında." ifadelerini kullandı.

-"Yerli zincirlerin yurt dışına açılması desteklenmeli"

Yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğini belirten Eresin, şunları kaydetti:

"İşletme tiplerindeki ayrım fazlasıyla karıştırılıyor ancak özellikle belirtmek isterim ki bütün bu işletme tiplerinde yatırımcı çoğunlukla Türk firması oluyor. Otelini kendi markası ile işleten yatırımcılar dışında, bazı yatırımcılar oteli açmadan önce, yerli veya yabancı bir zincirin isim hakkını alarak oteli o yabancı isimle kendi işletiyor ya da işletmesini tamamen yerli veya yabancı markanın işletebilmesi için sözleşme yapıyor. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız husus, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalara yurt içinde ve özellikle yurt dışında destek verilebilmeli ve bu başarılarını yurt dışına taşıma imkanı oluşturulmalı. Şu anda Turquality'den konaklama sektörünün yararlanma şartları zor. Çok başarılı yerli otel zincirlerimiz var. Yerli markaları özellikle yurt dışı projelerini hayata geçirebilmeleri için daha fazla destek olup, öne çıkarabilmeliyiz."

TÜROB araştırmasına göre, Türkiye'de zincir&grup oteller ve tesis/oda sayıları şöyle:

Sıra No ZİNCİR/ GROUP ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI 1 WYNDHAM HOTELS 105 15.368 2 HILTON WORLDWIDE 77 13.873 3 ACCOR HOTELS 62 13.233 4 MARRIOTT 44 7.674 5 RADISSON HOTEL GROUP 33 4.876 6 IHG (InterContinental Hotels Group) 30 5.383 7 DEDEMAN INTERNATIONAL 25 3.241 8 ANEMON HOTELS 24 2.355 9 CORAL GROUP HOTELS 20 3.867 10 CRYSTAL HOTELS 16 8.139 11 TUI HOTELS & RESORTS 16 6.801 12 TITANIC HOTELS 10 3.306 13 KAYA HOTELS 10 2.848 14 THE GREEN PARK 10 2.179 15 DİVAN GRUBU 10 1.338 16 ELITE WORLD HOTELS 9 2.141 17 ORKA HOTELS 9 1.250 18 SELECTUM HOTELS & RESORTS 8 3.719 19 PALOMA HOTELS 8 2.548 20 BARUT HOTELS 8 2.375 21 DELPHIN HOTELS 7 4.060 22 LİMAK HOTELS 7 2.305 23 EFTALIA HOTELS 6 2.628 24 KİRMAN HOTELS 6 2.456 25 JURA HOTELS 6 1.284 26 LARISSA HOTELS 6 1.214 27 THE MARMARA HOTELS 6 1.138 28 AKKA HOTELS 6 1.118 29 CACTUS HOTELS 6 1.061 30 D. HOTELIER (Doğuş Group) 6 533 31 PALM WINGS HOTELS 5 1.345 32 POINT HOTELS 5 1.311 33 MARTI HOTELS 5 1.067 34 HYATT HOTELS 5 1.023 35 DOSSO DOSSI HOTELS 5 500 36 BEST WESTERN HOTELS & RESORTS 5 409 37 YAŞMAK HOTELS COLLECTION 5 246 38 VOYAGE HOTELS 4 1.528 39 NG HOTELS 4 1.469 40 ROBINSON CLUB 4 1.354 41 SÜRAL HOTELS 4 1.236 42 IC HOTELS 4 1.159 43 SENTIDO HOTELS 4 1.130 44 RICHMOND HOTELS 4 813 45 AVANTGARDE COLLECTION 4 336 46 CLUB MED 3 1.735 47 PRINCE GROUP 3 1.525 48 LIBERTY HOTELS 3 1.523 49 MAXX ROYAL RESORTS 3 1.462 50 MP HOTELS 3 1.382 51 PAPILLON HOTELS 3 1.214 52 GLORIA HOTELS 3 1.177 53 GRAND YAZICI 3 1.020 54 IP HOTELS 3 1.018 55 ASKA HOTELS 3 966 56 KEMPINSKI HOTELS 3 673 57 ROTANA HOTELS & RESORTS 3 564 58 BARCELO HOTELS 3 515 59 TAKSİM INTERNATIONAL GROUP HOTELS 3 508 60 ERESİN HOTELS 3 349 61 ARTS HOTELS 3 331 62 G HOSPITALITY 3 311 63 CORENDON HOTELS & RESORT 2 1.256 64 FOUR SEASONS 2 236 65 MANDARIN ORIENTAL 2 220 66 SHANGRI LA 1 186 67 SOHO HOUSE 1 87

Kaynak: AA