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Kürşad Zorlu, İyi Parti Heyetinin Hakkari Yüksekova'ya Gideceğini Duyurdu - Son Dakika
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Kürşad Zorlu, İyi Parti Heyetinin Hakkari Yüksekova'ya Gideceğini Duyurdu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla terörle mücadeleye destek vermek ve yerinde incelemeler yapmak üzere üç kişiden oluşan İYİ Parti heyetinin Hakkari Yüksekova'ya gideceğini duyurdu. Heyet, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına ziyarette bulunacak, ardından şehit ailesine baş sağlığı dileklerini iletecek. Ayrıca bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelinerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Kürşad Zorlu, İyi Parti Heyetinin Hakkari Yüksekova\'ya Gideceğini Duyurdu
26.12.2023 - 12:20,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla partinin terörle mücadeleye desteğini ifade etmek ve yerinde incelemeler yapmak üzere üç kişiden oluşan İYİ Parti heyetinin Hakkari Yüksekova'ya gideceğini duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, üç kişiden oluşan İYİ Parti heyetinin yarın Hakkari Yüksekova'ya gideceğini duyurdu. Zorlu'nun konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talimatıyla terörle mücadeleye olan destek kararlığımızı ifade etmek ve yerinde incelemeler yapmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir'in başkanlığında Genel Başkan Yardımcımız ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı ve Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Turhan Çömez, yarın Yüksekova'ya giderek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına, ardından da şehit ailemize baş sağlığı ziyaretinde bulunacaklardır. Ayrıca program kapsamında bölgedeki vatandaşlarımızla bir araya gelinecek ve Hakkari il merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Şehitlerimize sonsuz saygı ve minnetle…"

merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Şehitlerimize sonsuz saygı ve minnetle…"

Kaynak: ANKA
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