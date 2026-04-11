Kurtulmuş: Filistin Davası Milli Bir Davadır
11.04.2026 15:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i savunmanın Türkiye için milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Dolayısıyla bu milli bilinçle hareket etmek ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız." dedi.

Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk Kızılay işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen, "Gazzeli Anne ve Çocuklar İçin Dünyaya Ses Ver" temalı "Hilal'in Işığında Karma Sanat Sergisi" programında konuşan Kurtulmuş, sergiye katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, serginin daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleştirildiğini ve bugün ise AKM'de açıldığını söyledi.

Serginin, İstanbul'daki sanatseverlerin ve Filistin dostlarının ilgisini çekeceğini dile getiren Kurtulmuş, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Kızılay'ın yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin dünyanın her yerinde görünen en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Kızılay, aziz milletimizin merhametinin, yardımlaşmasının, dayanışmasının, mazlumlara elini uzatabilme kabiliyetinin dünyanın her yerinde yansıyan önemli kuruluşlarından birisidir. Nereye gidersek gidelim Kızılay'ın izlerini, yaptığı fevkalade önemli yardımlaşma ve dayanışma çabalarını görüyor, bu çabaların da nasıl oradaki halklarla Türk milletini birleştirdiğini yakinen müşahede ediyoruz. Bundan dolayı, bu çabalar sadece bir yardım çalışması olarak görülemez. Kızılay'ın faaliyetleri sadece muhtaçların elinden tutmak olarak görülemez. Kızılay'ın bütün bu çabaları, milletimizin gönlündeki insani ve manevi değerlerin, bütün dünyadaki halklara yansıması olarak kabul edilmelidir." diye konuştu.

Filistin meselesinin ortaya çıktığı ilk günden itibaren, Türk milletinin verdiği büyük desteğin en görünür kurumlarından birisinin de şüphesiz Türk Kızılay olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "On yıllardır yaşanan haksızlıkların, işgallerin, Filistin halkına karşı yapılan zulmün ve baskının, onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında en görünür savunuculardan birisi de hiç şüphesiz Türk Kızılaydır. Filistin davasına vermiş oldukları bu görünür destekten dolayı da Kızılay'a yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin davasının Türk milleti için milli bir dava olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin davası, uzakta, yardım edilmesi gereken dost ve kardeş coğrafyadaki bir halkın meselesi ve acısı olmanın çok ötesinde milletimizin en önemli milli meselelerinden birisidir. Bazıları zaman zaman hep sordular. 'Bu kadar çok Filistin'le niye ilgileniyorsunuz?' Filistin'le ilgilenmek, Filistin davasını bir milli mücadelenin parçası olarak görmek Türk milletinin milli mefkuresinin bir parçasıdır. Filistin, sadece Mescid-i Aksa yani ilk kıblemiz olan kutsal mekan dolayısıyla değil, her karışında ecdadın ayak izleri olması dolayısıyla da bizim milli davamızdır. Kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Dolayısıyla bu milli bilinçle hareket etmek ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Şundan da hiç şüphemiz yoktur; şartlar ne kadar ağır ve tersi gibi görünse de Allah'ın izniyle bir gün nehirden denize özgür bir Filistin mutlaka kurulacak, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti var olacaktır. Bu sadece bir temenni değil, sadece bir siyasi retorik değil, aynı zamanda dünya siyasetinin bir realitesidir. Bu uğurda çalışacağız."

Gazze'de yaşanan gelişmelerin büyük insani felaketleri ortaya çıkardığını belirten Kurtulmuş, "Her gün sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da Filistinlilerin katledildiğini biliyoruz, onların hayattan koparıldıklarını biliyoruz. Şartlar bu kadar ağır görünüyor. İsrail'in siyonist, sapkın ideolojiye sahip yönetimi arkasına dünyanın en büyük ordusunu almış olabilir; bu orduları da Orta Doğu coğrafyasına getirmiş olabilir; ne yaparlarsa yapsınlar haklı olan bir dava mutlaka kazanır, haklı olan dava Filistin'in davasıdır, Filistinlilerin davasıdır ve mutlaka kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in yayılmacı politikalarına başladığı günden bu yana sınava çekilenin Filistin halkı değil, bütün insanlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün insanlık, tavrına göre bundan sonra insanlık tarihindeki yerini alacaktır. Şartlar ne olursa olsun elindeki bütün imkanları kullanarak mazlum Filistin halkına destek olanlar, yardımcı olanlar, tarihin altın sayfalarında yerini alacaktır. Yapabildiklerini sonuna kadar yapabilme mücadelesini verenler tarihin altın sayfalarında yerini alacaklardır. Zaferi illa bugün, illa gözümüzün gördüğü günde değil; zaferi, yaptığımız ihlaslı, samimiyetli her gayretin sonunda zaten Allah'ın mukadder kılacağına bilerek hareket edeceğiz ve mutlaka zafere ulaşacağız. Filistin davasının yarım kalması asla düşünülemez, kabul edilemez. Filistin davasının yarım kalması, yeryüzünde insanlık davasının sınıfta kalması demektir. Buna asla rıza gösteremeyiz ve asla böyle olmayacaktır. Şartların olumsuz görünmesi de hiçbir şekilde bizleri üzüntüye ya da herhangi bir şekilde çaresizliğe iletmesin. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve Cenab-ı Allah'ın takdiriyle şehitlerimizin kanlarının bereketiyle, Filistin'in ağzı dualı, elleri Rabbine açık o mazlum milletinin duasıyla ve inşallah bütün insanlığın mazlumlara verdiği destekle Filistin sonunda kazanacaktır."

Kurtulmuş, sanatçıların Filistin davasına sunduğu katkıların insanlık ve Filistin'in mücadelesi açısından önemli adımlar olduğunu belirterek, ortaya konulan emeklerin Allah katında karşılık bulacağına inandığını ifade etti.

Filistinlilere İstanbul'dan selam gönderen Kurtulmuş, "Türkiye'deki her sözü yakinen takip eden, buradan giden her olumlu sözü kendileri için bir zafer muştusu olarak kabul eden Filistinli kardeşlerimize de selamlarımızı, saygılarımızı, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bilmelerini isteyerek dualarımızı ifade ediyor; saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra sergiyi gezerek, eserlerin sahiplerinden bilgiler aldı.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, sergide eseri bulunan sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Sergiden elde edilen gelirin, Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları
Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
15:09
CAF U-15 turnuvasında Senegal’e büyük şok
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
