Kurtulmuş'tan Emperyalizme Direniş Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1'inci Meclis binasında yaptığı konuşmada, "Hiçbir emperyal gücün, hiçbir küresel vesayet odağının bu aziz milletin boynuna tasma takmasına imkan ve ihtimal yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulus'taki 1'inci TBMM binasında düzenlenen anma törenine katıldı. Programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1'nci TBMM binasındaki toplantıların meclis toplantılarının ötesinde olduğunu belirterek, "Burada toplantılar, aynı zamanda bir 'Erkan-ı Harbiye' toplantısı şeklinde cereyan etti. Polatlı'da düşmanın toplarının sesleri gelirken, buradan da duyulurken; o zamanki kahramanlar, 1'inci Meclis'in kahramanları, burada bu vatanın nasıl kurtulacağını, kurtuluş mücadelesinde hangi stratejilerin izleneceğini bir 'Erkan-ı Harbiye' ruhu içerisinde masaya yatırdılar, tartıştılar ve çok zor tartışmalarla bu ülkenin kurtuluş mücadelesine de büyük bir yol gösterdiler. Aynı şekilde burası Cumhuriyet fikrinin de demokrasi fikrinin de yeşerdiği bir mekandır. Hem kurtuluş mücadelesini verirken burada bulunanların tamamının zihninde bir Cumhuriyet fikrinin olduğu ve demokrasiye geçiş adımlarının atılmasına ilişkin ilk fikirlerin de oluştuğu kuşkusuzdur. Bunu nereden anlıyoruz? Hepimizin bildiği, Atatürk'ün önde olduğu açılış töreninde de şu arkada yazılan ve 'Ve şavirhum fi'l-emr' ilkesi, yani 'İşlerinizi danışarak, istişare ederek, yani bugünkü adıyla demokrasiyle gerçekleştirin' anlamına gelen ilke; daha bu binada resmi açılış yapılmadan, toplantılar başlamadan evvel temel bir düstur olarak kabul edilmişti" dedi.

'ZİHİNLERİNDE İSTİŞARE HEDEFİ VARDI'

Kurtulmuş, meclis kültürünün geçmişine değinerek, "O günün şartları içerisinde belki dünyada bugün anladığımız anlamda bir demokrasi uygulaması yoktu ama burada bulunan, Meclis-i Mebusan'dan da gelenlerin içinde bulunduğu 1'inci Meclis'in üyelerinin zihninde bir demokrasi, bir istişare ve işlerini sadece kısıtlı sayıda insanla değil, millete danışarak halletme yönünde bir hedefin, bir ilkenin olduğu aşikardır. Dolayısıyla bu ilk Meclis, hem kurtuluş mücadelesini veren Meclis'tir, hem Cumhuriyet'in kuruluşuna vesile olan Meclis'tir, hem de Türkiye'de demokrasi fikrinin yeşermesinin önünü açan bir Meclis'tir. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı maalesef İngiliz işgali dolayısıyla dağılmış, toplanamaz hale gelmişti. O Meclis-i Mebusan'dan bazı temsilciler de bu salonda, 1'inci Meclis'te vardı ve ayrıca memleketin dört bir tarafından seçilmiş, halk önderleri diyebileceğimiz; her ili, her bölgeyi temsil eden, bütün farklı toplumsal kesimlerin temsilinin sağlandığı bir heyet burada oluşmuş oldu. Bu heyet aslında ilk andan itibaren bağımsızlığın, egemenliğin, kurtuluşun, Cumhuriyet'in ve demokrasinin temellerini atmış oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere 1'inci Meclis'in bütün kahraman öncülerini saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ayrıca bu mücadelede bize bir şey daha öğrettiler. Sadece bir binanın içerisindeki mücadele ya da fikirlerin üretilmesi değil; bu milletin en zor şartlar altında dahi hürriyetten başka hiçbir fikri kabul etmeyeceğini de bize öğretmiş oldular. Hiçbir emperyal gücün, hiçbir küresel vesayet odağının bu aziz milletin boynuna tasma takmasına imkan ve ihtimal yoktur" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından 23 Nisan 1920'de Meclis'e çekilen ilk bayrak önünde 1'inci Büyük Millet Meclisi Özel Defteri'ni imzaladı.

Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Aziz milletim, 1'inci Meclis'in kahraman vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, bu tarihi mekanda heyecanla kutluyoruz. 1'inci Meclis'in hatırası önünde, milli iradenin hangi tarihi şartlar altında tecelli ettiğini bir kez daha derinden hissederek bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 23 Nisan 1920, aziz milletimizin her türlü yokluğa ve kuşatmaya rağmen iradesine sahip çıktığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günü çocuklara armağan etmiş olmamız milletimizin istikbale bakışını, ümidini ve medeniyet tasavvurunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. Bugün çeşitli coğrafyalarda savaşın, yoksulluğun, adaletsizliğin ve merhametsizliğin en ağır yükünü çocuklar taşımaktadır. Bu tablo, 23 Nisan'ın taşıdığı manayı daha da büyütmektedir. Birinci Meclis'in bizlere emanet ettiği şuuru diri tutmak; demokrasiyi, adaleti ve milli iradeyi daha da güçlendirerek çocuklarımız için daha huzurlu, güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmek sorumluluğunu taşıyoruz. Çocuklarımızın barış, esenlik ve umut içinde yaşayacağı güçlü ve etkili Türkiye idealini teyit ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla yad ediyorum. Emanetleri emin ellerdedir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, 1'inci Meclis'in balkonunda fotoğraf da çektirdi.

Öte yandan; seğmen kıyafetli çocuklar, program boyunca 1'inci Meclis'in Genel Kurul Salonu'nda saygı nöbeti tuttu.