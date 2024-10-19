Kurtulmuş'tan Maddi ve Manevi Başarı Vurgusu

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Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Kahvaltı Programı'nda konuştu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir. İnsanoğlunun mutlaka kendi gelişimini de sağlaması, kendisiyle barışık, Allah'ın yarattıklarıyla barışık ve kainatın efendisi olan Rabbimizle de barışık hayatı yaşaması gerekir. Bunun için maddi ve manevi başarı ikisi birlikte gelir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Kahvaltı Programı'nda", LGS'den 500 tam puan alan liseli öğrencilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bu sabah kahvaltısında birlikte olmaktan duyduğum, gerçekten büyük memnuniyeti paylaşmak isterim. Sizin aranızda bu güzel ortamı, bu güzel atmosferi teneffüs ederek biz de hem gençleşiyoruz hem de geleceğe dair ümitlerimizin tazelenmesini sağlıyoruz. Öncelikle hepinize başarılar diliyorum. Büyük bir başarıyı ortaya koydunuz. Hayatınız boyunca da bu başarının devam etmesini canı yürekten temenni ediyorum. Hemen arkamızda Türkiye Yüzyılı'nın gençleri, çocukları yazısı yazıyor. İki kelime Türkiye Yüzyılı'yla ilgili konuşmak isterim. Cumhuriyet'in birinci asrını geride bıraktık. Büyük yenilgilerden, büyük mağlubiyetlerden, tarumar olmuş, yıkılmış yani sizin dedelerinizin babaları ve belki dedelerinin zamanında. Maalesef dört bir tarafı işgal edilmiş bir ülkeden sizin ecdadınız ya Allah diyerek ayağa kalktı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Bu süreçte nice zorluklar, nice yokluklar, nice zaferler, nice iyi günler geçirdik. Gerçekten fevkalade zor geçen bir asrın ardından artık geçtiğimiz yıl itibarıyla, 2023 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci asrına girdik. Birinci asırda elde ettiğimiz büyük tecrübeyle ve daha önceki devlet tecrübelerinden elde ettiğimiz büyük tarihsel birikimle şimdi ikinci asra hazırlanıyoruz. İkinci asrın önümüzde yeni bir hedef, yeni bir ufuk ve her birimiz için tek tek yeni bir yol haritası koyması lazım. Onun için önümüzdeki asrını inşallah sadece sayısal olarak ikinci asır olmanın ötesinde önümüzdeki dönemin sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için hep beraber canla, başla çalışacağız. Daha da ileriye gideceğiz."

"Hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir"

İnsanoğlunun sadece maddi varlıktan ibaret olmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir. Bugün dünyanın birçok yerinde kişisel hayatlarında çok başarılı olmalarına rağmen kendi bireysel hayatlarında mutsuz olan ya da nasıl biz bu dünyada yaşıyoruz diyen maalesef çoğunu sizin de bildiğiniz çok güçlü insanları hayattan nasıl kopardıklarını, nasıl intihara sürüklendiklerini biliyorsunuz. Bu zenginliğin, şöhretin bu başarının varlığına rağmen insanların bu kadar mutsuz olmalarının arkalarındaki sebep nedir? O da başarının ikinci faktörüdür. İnsanoğlu sadece maddi bir varlıktan ibaret değildir. İnsanoğlunun mutlaka kendi gelişimini de sağlaması, kendisiyle barışık, Allah'ın yarattıklarıyla barışık ve kainatın efendisi olan Rabbimizle de barışık hayatı yaşaması gerekir. Bunun için maddi ve manevi başarı ikisi birlikte gelir."

Soruları yanıtlamaktan kaçındılar

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. Numan Kurtulmuş ve Davut Gül program çıkışında gazetecilerin sorularına cevap vermekten kaçındılar. Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa'nın üçüncü maddesiyle ilgili açıklamalarına yönelik eleştirisine ilişkin soru üzerine "Ben değerlendirmemi yaptım, Türk devlet felsefesini içeride anlattım, onları verirsiniz" dedi. Vali Gül ise "yenidoğan çetesi" ile ilgili soruya Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın açıklama yaptığını söylemekle yetindi.