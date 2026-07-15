Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa önceliğimiz

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önündeki iki önemli görevden birinin "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıyla tamamlamak ve TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerle son noktaya ulaştırmak olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla Terörsüz Türkiye'yi milli bekamınızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz" dedi.

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anma Töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'e gelişinde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehiircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da törende yer aldı.

Anma törenine, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ile Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz ile Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile milletvekilleri de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki koltuğa 15 Temmuz Gazisi Emre Doğan, diğer yanındaki koltuğa ise 15 Temmuz şehidinin eşi Pınar Hazan Denizcioğlu oturdu. Programın açılışında İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından TBMM Camisi İmamı Mehmet Göregen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da dua etti. Törende, 15 Temmuz konulu video gösterimi de yapıldı.

"15 TEMMUZ'U HATIRLAMAK VE DERS ÇIKARMAK MECBURİYETİNDEYİZ"