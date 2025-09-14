Kuşadası 4 Bin Turisti Ağırladı

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle 4 bin 170 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Aroya", "Luminara" ve Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" gemileri yanaştı.

Gemilerden 4 bin 170 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Kruvaziyer acentalarından İstanbul Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Adnan Tuncay, Kuşadası'na ilk kez gelen "Aroya" gemisinde 600'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 300 yolcunun bulunduğunu açıkladı.