Kuşadası Belediye Başkanı Sıfır İşgaliyeye Kararlı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Sıfır İşgaliyeye Kararlı

Kuşadası Belediye Başkanı Sıfır İşgaliyeye Kararlı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sıfır işgaliye kurallarına uyma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Günel, plajların bakımını ücretsiz hale getirdiklerini ve turizm bölgelerindeki inşaat yasaklarının izin yetkisinin değiştiğini açıkladı.

03.06.2024 15:26  Güncelleme: 15:54
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kurallara uymama konusunda direnen, yeni dönemimizde bu konuda esneme göstereceğimizi düşünen esnafımız varsa onlara da sıfır işgaliye kurallarını uygulama konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kent merkezimiz ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde sıfır işgaliyeden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Başkan Günel yönetiminde Güzelçamlı Düğün Salonu'nda yapıldı. Kent ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıda Başkan Günel, sıfır işgaliye konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından Meclis gündemine getirilen 'işgaliye uygulama kurallarının' kabul edilmesinin ardından konu ile ilgili konuşan Günel, görev süresinin başından bu yana titizlikle uygulanan sıfır işgaliyenin çarşılara ve kamusal alanlara düzen getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımız da bu durumdan oldukça memnun. Kurallara uymama konusunda direnen, yeni dönemimizde bu konuda esneme göstereceğimizi düşünen esnafımız varsa onlara da buradan sıfır işgaliye kurallarını uygulama konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kent merkezimiz ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde sıfır işgaliyeden taviz vermeyeceğiz."

Günel, Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi arasında yapılan 20 Mayıs 2024 tarihli protokolle bakımı, temizlik işleri ve işletmesi 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi'ne devredilen plajlar ile ilgili olarak da bir açıklama yaptı. Plajların Kuşadası Belediyesi'ne 8 milyon lira bedel karşılığında devredildiğini kaydeden Günel, bu rakamın işletme maliyeti ile birlikte 20 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Bu maliyete rağmen plajların bakımını ve korumasını bir kamu hizmeti olarak gördüklerini vurgulayan Günel, "Protokolü imzalamamızın ardından halk plajlarımızda şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirme kararı aldık. Kuşadası Belediyesi olarak plajlarımızı da temizleyeceğiz, şemsiyeyi de vereceğiz, şezlongu da vereceğiz. 34 kilometrelik sahilimiz tamamıyla hizmetinizde" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında turizm bölgelerinde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasakları kapsamında bu yıl değişikliğe gidilen izin ve denetim yetkisi ile ilgili olarak Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan tarafından bir bilgilendirme yapıldı. Özturan, geçmişte inşaat yasaklarına ilişkin izin ve denetim yetkisinin, içinde Kuşadası Belediyesi'nin de bulunduğu bir komisyonda olduğunu ancak bu yıl yapılan değişiklikle izin yetkisinin Aydın Valiliği'ne bağlı Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne verildiğini belirtti.

İnşaat yasakları ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve izinsiz inşaat faaliyetinde bulunan kişilerin denetiminin ise Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütüleceğine dikkati çeken Özturan "Yasaklar süresince yürütülecek tüm inşaat faaliyetleri Valilik izni ile devam etmektedir. Kuşadası Belediyesi olarak izin verme konusunda herhangi bir yetkimiz bulunmuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Sıfır İşgaliyeye Kararlı - Son Dakika

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