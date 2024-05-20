Kuşadası'nda Yeni Müzeler Yolda - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yeni Müzeler Yolda

Kuşadası\'nda Yeni Müzeler Yolda

Kuşadası Belediyesi, 'Müzeler Kenti' projesi kapsamında son dönemde önemli adımlar atarak müze sayısını artırdı. Necati Korkmaz Mikrominyatür Sergi Alanı, Mineral ve Fosil Müzesi, Rosemary Anı Evi ve Türk Kahvesi Evi ile Porselen Bebek Müzesi'ne ev sahipliği yapan ilçede, müze sayısı 7'ye yükselecek. Ayrıca Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ve Sikke ve Arkeoloji Müzesi gibi yeni müzelerin açılışı için çalışmalar sürdürülüyor.

20.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
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(AYDIN)- Belediye Başkanı Ömer Günel'in 'Müzeler Kenti' projesi kapsamında, Kuşadası'nda son dönemde art arda önemli adımlar atıldı. Necati Korkmaz Mikrominyatür Sergi Alanı, Mineral ve Fosil Müzesi, Rosemary Anı Evi ve Türk Kahvesi Evi ile Porselen Bebek Müzesi'ne ev sahipliği yapan ilçede, müze sayısı kısa sürede 7'ye yükselecek.

Kentin simgeleri Güvercinada Kalesi'nde Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Kervansaray'da ise Sikke ve Arkeoloji Müzesi kurmak için gerekli kararları alarak Türkiye'nin önemli koleksiyoncularıyla iş birliği protokolleri imzalayan Kuşadası Belediyesi, Yıldırım Caddesi'ne ise Fosil ve Mineral Müzesi'nin ardından bir de etnografya müzesi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milimetrik eserler hayranlık uyandırıyor

Dünyanın sayılı mikro minyatür sanatçılarından olan Necati Korkmaz'ın mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki eserlerinin sergilendiği Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Belediye tarafından Tarihi Kale Kapısı'nın üstünde kente kazandırılan merkez, kruvaziyer gemileriyle gelen turistler başta olmak üzere vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşıyor. 2019'da Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda "Sanat ve Edebiyat Müzeleri" kategorisinde ödüle layık görülen Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sergilenen eserler arasında dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, içerisinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat katalogu gibi birbirinden ilginç 42 eser bulunuyor.

Fosil ve mineral müzesi ile geçmişe yolculuk

Kentin tarihi bölgelerinden olan Yıldırım Caddesi'nde bulunan iki katlı tescilli binanın Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde restore edilmesiyle açılan Mineral ve Fosil Müzesi, zengin bir doğa tarihi koleksiyonu barındırıyor. Müzede tarih öncesi dönemden kalma mamut dişi fosili, kömürleşmiş denizlalesi fosili, taşlaşmış kalamar fosili gibi ilginç örneklerin yanı sıra yakut, elmas, altın, ametist ve kuvars gibi kıymetli ve yarı kıymetli mineraller de sergileniyor.

TKB tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda, Doğa Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülen Mineral ve Fosil Müzesi, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ve zaman dilimlerine ait birbirinden ilginç fosil ve mineral örnekleriyle ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çağırıyor.

Porselen Bebek Müzesi, büyük ilgi görüyor

'Müzeler Kenti' projesi kapsamında geçen yıl Tarihi Kervansaray'da Belediyenin kurduğu Porselen Bebek Müzesi'nde, koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan tarafından 40 yılda toplanan ve 290 parçadan oluşan Alman ve Fransız üretimi porselen bebekler sergileniyor. Daha çok 1800 ile 1900 yılları arasında üretilen ve farklı boyutlarda olan porselen bebekler özellikle camdan olan renkli gözleri, saçları ve o dönemin modasına uygun kıyafetleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Rosemary Anı Evi ve Türk Kahvesi Evi

Marina mevkiinde ziyarete açılan Rosemary Anı Evi'nde, Kuşadası'nda 1965-1978 yıllarındada yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini koruyarak tüm dünyaya tanıtmak için uzun yıllar emek veren Rosemary Baldwin'in günlük hayatında kullandığı eşyalar sergileniyor. Aynı alanda bulunan Haluk Perk Kahve Evi ise ziyaretçilerini, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Haluk Perk Kahve Evi'nde Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyalar yer alıyor.

Türkiye'nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi, Türkiye'nin ilk deniz ticaret tarihi müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ömer Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerden oluşan bir tarihi eser topluluğu, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine sunulacak.

4 asırlık kervansaray tarihe ışık tutacak

İlçenin bir diğer önemli simgesi, kent merkezindeki 400 yüzyıllık Kervansaray ise Porselen Bebek Müzesi'nin ardından, hazırlıkları süren Sikke ve Arkeoloji Müzesi'nin de adresi olacak. Sikke ve Arkeoloji Müzesi için Başkan Ömer Günel ile koleksiyoncu Zeki Karaoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Zeki Karaoğlu'nun kişisel koleksiyonunda yer alan çeşitli arkeolojik eserler ve sikkelerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, Sikke ve Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: ANKA

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