Kütahya\'da Öğretmeni Öldüren Sürücüye Hapis Cezası

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KÜTAHYA'da otomobille öğretmen Emine Güder'e (32) çarpıp ölümüne, anne ile babasının yaralanmasına neden olan, olay tarihinde 17 yaşındaki Ali Demirtaş, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 17 bin TL idari paraya çevirirken, bunun da 10 taksitle ödenebileceğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Demirtaş'ın Güder ailesinin avukatına 29 bin 800 lira ödemesini kararlaştırdı. Karara itiraz edeceklerini belirten baba Alaaddin Güder, "Adaleti görün. Benim kızım, bir avukat parası bile etmiyor" dedi.

Kaza, 2022 yılı Haziran ayında merkeze bağlı Ağaçköy yolunda meydana geldi. 43 DU 643 plakalı otomobil, yol kenarında Köprüören köyüne yaya olarak giden Alaaddin Güder (56), eşi Fatma Güder (50) ve kızları Emine Güder'e çarptı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Emine Güder, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi, anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

SÜRÜCÜ HTS KAYITLARI İLE TESPİT EEDİLDİ

Kaza sonrası otomobil sürücüsü olduğunu beyan eden Ömer Demirtaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, taksirle 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Demirtaş, kaza sırasında otomobili kardeşi Ali Demirtaş'ın kullandığını ve suçu üstlendiğini itiraf etti. Mahkeme heyeti, sanık ve tanık ifadelerinin ardından Ömer Demirtaş ve kardeşi Ali Demirtaş'ın kaza sırasında bulundukları yerin tespiti için HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. İncelemede, aracı Ali Demirtaş'ın kullandığı tespit edildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mahkemede savcı, davaya ilişkin mütalaasında bilirkişi raporunda Ali Demirtaş'ın 'tali', ölen Emine Güder, annesi Fatma Güder ile babası Alaaddin Güder'in ise 'asli' kusurlu olduğunun belirtildiğini söyledi. Sürücü Demirtaş'ın da dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle kazaya karışarak Emine Güder'in ölümüne, Alaaddin Güder ve Fatma Güder'in yaralanmasına yol açtığını ifade eden savcı, sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası ile olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle indirim talep etti. Savcı, kardeşinin suçunu üstlenen ve ilk duruşmada itiraf eden Ömer Demirtaş hakkında ise beraat istedi.

ÖLÜME SEBEP OLMAYA 17 BİN, AVUKATA 29 BİN 800 ÖDEME ÇIKTI

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Ali Demirtaş'a 'taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Olay tarihinde 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Demirtaş'ın bu cezası, 2 yıl 4 aya indirildi. Heyet, hapis cezasını kısa süreli olması nedeniyle 850 gün karşılığı 20 liradan hesaplayarak 17 bin lira adli para cezasına hükmetti. Ayrıca para cezasının da 10 eşit taksitle ödenebileceği belirtilirken, sanığın ayrıca Güder ailesinin avukatına 29 bin 800 lira ödemesine karar verdi.

'BU CEZAYI BİR DE 10 TAKSİDE BÖLÜYORLAR'

Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren Alaaddin Güder, itiraz edeceklerini söyledi. Baba Güder, "Mahkemede ceza alacaklarını, içeriye atılacaklarını düşünüyordum. Avukatımıza da sordum, 'İçeri girecekler' dedi. Ama hakime hanım anlatmaya başladı, alacakları ceza düşmeye başladı. Ceza, en son 17 bin liraya düştü. Günlüğü 20 liradan, toplam 17 bin liraya şimdi dışarda. Bir öğretmen, bir insan. Öğretmen olmasını da bırakalım, bir insanın fiyatı 17 bin lira mı? Bu ceza hak mı? Adalet istiyoruz. Bu cezayı bir de 10 takside bölüyorlar. 1 gün dahi içeride yatmadan çıktı. 18 yaşından küçükmüş. Bu adalet nasıl bir şey, anlayamıyorum. Utanmasalar beni suçlayacaklar. Benim kızımın canına ödenecek olan 17 bin lira. Ama avukata verilecek para 29 bin lira. Adaleti görün. Benim kızım, bir avukat parası bile etmiyor" dedi.

28 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

İlyas Yeşil (36) ile nişanlı olan Emine Güder'in kazadan önce evlilik hazırlığında olduğu belirtildi. Çiftin kazanın olduğu tarihten 28 gün sonrasına evlenmek için gün aldığı, Ankara'da ev tuttukları ve düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Diğer yandan Güder ailesi, öğretmen kızları Emine'nin mezar taşına 'Bir öğretmeni unutulmaz yapan öğrencisinin yüreğine dokunuşudur. Cumhuriyet öğretmeni Emine Güder' yazdırdı. (DHA)